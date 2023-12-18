Δυνατά ζευγάρια έβγαλε η κλήρωση για τα play off του Conference League, ανεβάζοντας κατακόρυφα το ενδιαφέρον του θεσμού, με δεδομένη την παρουσία και ελληνικών ομάδων.

Πιο αναλυτικά τα ζευγάρια των play off:

Ολυμπιακός-Φερεντσβάρος

Στουρμ Γκρατς-Σλόβαν Μπρατισλάβας

Σερβέτ-Λουντογκόρετς

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Ρεάλ Μπέτις-Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Άγιαξ-Μπόντο/Γκλιμντ

Μόλντε-Λέγκια Βαρσοβίας

Μακάμπι Χάιφα-Γάνδη

