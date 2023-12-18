Λογαριασμός
Κλήρωση Conference League: Δυνατά ματς στα playoffs - Δείτε τα ζευγάρια

Η αναμέτρηση Μπέτις - Ντιναμό Ζάγκρεμπ συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον - Με τη Γάνδη η Μακάμπι Χάιφα

Conference League

Δυνατά ζευγάρια έβγαλε η κλήρωση για τα play off του Conference League, ανεβάζοντας κατακόρυφα το ενδιαφέρον του θεσμού, με δεδομένη την παρουσία και ελληνικών ομάδων.

Πιο αναλυτικά τα ζευγάρια των play off: 

Ολυμπιακός-Φερεντσβάρος
Στουρμ Γκρατς-Σλόβαν Μπρατισλάβας
Σερβέτ-Λουντογκόρετς
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Ρεάλ Μπέτις-Ντινάμο Ζάγκρεμπ
Άγιαξ-Μπόντο/Γκλιμντ
Μόλντε-Λέγκια Βαρσοβίας
Μακάμπι Χάιφα-Γάνδη

