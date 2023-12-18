Δυνατά ζευγάρια έβγαλε η κλήρωση για τα play off του Conference League, ανεβάζοντας κατακόρυφα το ενδιαφέρον του θεσμού, με δεδομένη την παρουσία και ελληνικών ομάδων.
Πιο αναλυτικά τα ζευγάρια των play off:
Ολυμπιακός-Φερεντσβάρος
Στουρμ Γκρατς-Σλόβαν Μπρατισλάβας
Σερβέτ-Λουντογκόρετς
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Ρεάλ Μπέτις-Ντινάμο Ζάγκρεμπ
Άγιαξ-Μπόντο/Γκλιμντ
Μόλντε-Λέγκια Βαρσοβίας
Μακάμπι Χάιφα-Γάνδη
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.