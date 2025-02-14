Ολυμπιακός: Ξεμπέρδεψε με τον μαχητικό ΠΑΟΚ και έκλεισε θέση στον τελικό των «αιωνίων»

Λύγισε τον μαχητικό ΠΑΟΚ και οριστικοποίησε το μεγάλο του ραντεβού με τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας(16/2, 20:15) ο Ολυμπιακός!



Παρότι είδαν τον «Δικέφαλο του Βορρά» να μπαίνει εντυπωσιακά στον ημιτελικό, οι «ερυθρόλευκοι» βελτίωσαν την αμυντική του λειτουργία και βρήκαν ρυθμό στη δεύτερη περίοδο, φτιάχνοντας διψήφιες διαφορές, ενώ πήραν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και τον διατήρησαν μέχρι το φινάλε, πανηγυρίζοντας τελικά την άνετη νίκη με 94-75!

Το ματς:

Με Ρέινολντς, Μπάρτλεϊ, Περσίδη, Κρούζερ και Άπσον ξεκίνησε τον ημιτελικό ο ΠΑΟΚ του Καντσελιέρι, ενώ ο Μπαρτζώκας επέλεξε τους Γκος, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ για την αρχική του πεντάδα, έχοντας εκτός τους Γουόκαπ, Βιλντόσα, Μένσα, Έβανς και Ράιτ.



Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να μπαίνει «κρύος» και με τον ΠΑΟΚ να εκμεταλλεύεται την περίσταση, εντυπωσιάζοντας στα πρώτα λεπτά! Ο Άπσον έβαλε το πρώτο καλάθι του ματς μετά από φοβερό μπλοκ του στον Φουρνιέ, ο Βεζένκοφ έβαλε τους πρώτους πόντους των «ερυθρόλευκων», ενώ ο Κρούζερ ευστόχησε σε τρίποντο και ο Άπσον έφτασε από πολύ νωρίς τους 8 προσωπικούς πόντους (έχοντας και 3 ριμπάουντ), βάζοντας τον ΠΑΟΚ μπροστά με 11-4! Ο Κρούζερ σκόραρε μετά από κλέψιμο του Μπάρτλεϊ, βάζοντας τον ΠΑΟΚ στο +8 (13-5), ο Γκος με συνεχόμενα λέι απ του μείωσε σε 13-9. ο Κατσίβελης ευστόχησε εκτός ισορροπίας για το 15-9 και ο Πίτερς σκόραρε με τη λήξη του χρόνου επίθεσης για το 15-9, ενώ ο εξαιρετικός στο πρώτο δεκάλεπτο «Δικέφαλος του Βορρά», έκλεισε την πρώτη περίοδο όντας μπροστά με 17-13.



Ο Ολυμπιακός μείωσε στον πόντο με καλάθι-φάουλ του Λαρεντζάκη με την έναρξη της δεύτερης περιόδου, ο Άπσον έγινε διψήφιος μετά από επιθετικό του ριμπάουντ, ενώ ο ΜακΚίσικ ισοφάρισε σε 19-19 με δικό του καλάθι-φάουλ. Ο Κατσίβελης έβαλε ξανά μπροστά τον ΠΑΟΚ μετά από αντιαθλητικό φάουλ του Μήτρου-Λονγκ, ενώ ο ΜακΚίσικ σκόραρε ξανά με λέι απ μπροστά στον Αντετοκούνμπο, δίνοντας στον Ολυμπιακό το πρώτο του προβάδισμα (20-21), πριν ο Βεζένκοφ ευστοχήσει σε τρίποντο για το 20-24! Ο Μιλουτίνοφ με κάρφωμα και καλάθι-φάουλ έκανε το 28-20, ενώ ο Λαρεντζάκης με λέι απ και ο ΜακΚίσικ με δύο βολές του, μεγάλωσαν το σερί του Ολυμπιακού στο 13-2, για το 22-32! Ο ΠΑΟΚ «πάγωσε» επιθετικά, με μόλις 4 πόντους σε 5,5 αγωνιστικά λεπτά, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν ρυθμό, ξεφεύγοντας για πρώτη φορά με +11 (24-35), χάρη σε τρίποντο του Φουρνιέ. Ο Γάλλος έκανε φάουλ σε προσπάθεια του Μπάρλτεϊ για τρίποντο, δέχθηκε και τεχνική ποινή για διαμαρτυρία, με τον ΠΑΟΚ να μειώνει σε 29-35, ο ΜακΚίσικ με τρίποντο έκανε το 29-38, πριν έρθει η άμεση απάντηση του Μπάρτλεϊ. Ο Γκος με καλάθι-φάουλ έβαλε ξανά τον Ολυμπιακό στο +9 (32-41), η οποία ήταν και η διαφορά με την οποία πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια (35-44), μετά από τρίποντα των Μπάρτλεϊ και Βεζένκοφ.



Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξέφυγε για πρώτη φορά στο +12 (35-47) με τρίποντο του Βεζένκοφ, ο Παπανικολόυ μπλόκαρε τον Χέντερσον στο highight του ματς, όμως ο Ρέινολντς με πέντε συνεχόμενους πόντους του μείωσε σε 40-47. Ο Παπανικολάου μπλόκαρε τον Κρούζερ και ο Βεζένκοφ με εντυπωσιακό καλάθι-φάουλ έκανε το 40-50, ενώ ο «καυτός» Ρέινολντς σκόραρε ξανά για τρεις, διαμορφώνοντας το 43-50. Ο Λαρεντζάκης έκλεψε και ο Γκος σκόραρε μετά από alley-oop ασίστ του Βεζένκοφ για το 43-53, ο Λαρεντζάκης σκόραρε με λέι απ για το 45-65, ο Μιλουτίνοφ κάρφωσε εμφατικά, παίρνοντας και το φάουλ από τον Φόρεστερ, ενώ ο Λαρεντζάκης έβαλε με τρίποντο τους «ερυθρόλευκους» για πρώτη φορά στο +14 (50-64), πριν ο Κρούζερ μειώσει με 5 σερί πόντους του για το 55-66 της τρίτης περιόδου.



Ο Πίτερς πόσταρε με επιτυχία και ο Φουρνιέ έβαλε μία βολή για το 55-69, ο Χέντερσον μείωσε σε 57-69 με δύσκολο λέι απ, ενώ ο ΜακΚίσικ με καλάθι-φάουλ έκανε το 57-71, πριν απαντήσει ο Κατσίβελης για το 60-71. Ο ΜακΚίσικ βρήκε ξανά στόχο για το 60-73, ο Χέντερσον με τρεις βολές που πήρε μετά από φάουλ του Πίτερς έβαλε ξανά τον ΠΑΟΚ στο -10 (63-73), όμως ο Ολυμπιακός ξέφυγε ξανά στο +14 (63-77), μετά από κλέψιμο του Λαρεντζάκη και λέι απ του Βεζένκοφ στον αιφνιδιασμό. Με πέντε λεπτά να απομένουν για το φινάλε, ο ΠΑΟΚ ξέμεινε από δυνάμεις, με τον Λαρεντζάκη να εκτοξεύει με διαδοχικά τρίποντά του τη διαφορά στο +18 (65-83) και στο +20 (70-90), πριν έρθει το τελικό 75-94!



Τα δεκάλεπτα: 17-13, 35-44, 55-66, 75-94

