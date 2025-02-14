Αταμάν: «Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα, εμείς στο πρωτάθλημα»

Ο Παναθηναϊκός χωρίς να ζοριστεί καθόλου νίκησε με σκορ 91-73 τον Προμηθέα και πέρασε στον τελικό του Final 8, όπου θα διεκδικήσει το 21ο του Κύπελλο.



Μετά την αναμέτρηση, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την εμφάνιση της ομάδας του και εξέφρασε την ικανοποίησή του, ενώ έκανε ειδική μνεία στον Ντίνο Μήτογλου, που ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 17 πόντους. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον επερχόμενο τελικό, πιθανότατα με τον Ολυμπιακό.

«Αντιμετωπίσαμε με σοβαρότητα το παιχνίδι, γιατί ο Προμηθέας είναι καλή ομάδα. Είχαμε καλή νοοτροπία, περάσαμε την μπάλα στους ψηλούς μας και για τρία δεκάλεπτα παίξαμε καλή άμυνα, ειδικά απέναντι στους αντίπαλους γκαρντ. Ο, αλλά βάλαμε 91 πόντους, που είναι πολύ σημαντικό για μας. Παίξαμε καλά, μοιράσαμε τον χρόνο και είμαστε έτοιμοι για τον τελικό. Ελπίζω ο, έπαιξε πολύ καλά ως ‘5’ σήμερα.Δεν πιστεύω πως σε αυτό το επίπεδο θα παίξει ρόλο η μια, οι ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα δίνουν πολλά δυνατά παιχνίδια μέσα σε λίγες μέρες. Και οι δύο ομάδες έχουν δυνατά ρόστερ για να καλύψουν τα κενά των τραυματιών τους. Όλα τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό είναι, ο Ολυμπιακός ως τώρα είναι η», ανέφερε αναλυτικά ο Τούρκος τεχνικός.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.