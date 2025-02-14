Μεντιλίμπαρ: «Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανσερραϊκό, για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League (16/02, 17:00), θέλοντας να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ενόψει της αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της Nova και αναφέρθηκε στη δυσκολία του αγώνα, στην ανάγκη να κάνει η ομάδα του σωστή διαχείριση του ρόστερ, αλλά και στην κατάσταση των Παναγιώτη Ρέτσου, Μάρκο Στάμενιτς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ:

Για το ματς με τον Πανσερραϊκό:

«Είμαστε σίγουροι πως το παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο όπως είναι όλα τα παιχνίδια. Κανένα παιχνίδι δεν κερδίζουμε με ευκολία, σίγουρα απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα η οποία έχει όλο το κίνητρο για να παίξει πάρα πολύ καλά, όσο καλύτερα μπορεί και να κερδίσει τον πρωτοπόρο. Ξέρουμε πως υπάρχει ποιότητα ξέρουμε πως το παιχνίδι έχει πολλές δυσκολίες και είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε πραγματικά αυτό το δύσκολο παιχνίδι».

Για το απαιτητικό διάστημα που έρχεται και τον αναγκαίο προγραμματισμό:

«Είναι το τελευταίο παιχνίδι, αυτή την εβδομάδα δεν είχαμε ευρωπαϊκό ματς, ούτε την επόμενη. Θα ξεκινήσει μια περίοδος με πολλά συνεχόμενα ματς, απ’ την επόμενη εβδομάδα, όταν και θα παίξουμε με τον ΠΑΟΚ, θα έχουμε παιχνίδι κάθε 3 ή 4 μέρες. Το πρόγραμμα είναι πολύ απαιτητικό. Πως το προετοιμάζουμε; Προσπαθούμε να κάνουμε πολύ καλή αποκατάσταση στους παίκτες μας ανάμεσα στα παιχνίδια, χωρίς να τους φορτώνουμε με πολλά λεπτά συμμετοχής, για να μην τραυματιστούν. Γνωρίζουμε πως όσα περισσότερα λεπτά συμμετοχής δώσεις ξαφνικά σ’ έναν παίκτη, τόσες πιο πολλές πιθανότητες έχεις να τραυματιστεί. Προσπαθούμε να είμαστε προσεκτικοί με τη διαχείριση».

Για την ανάγκη rotation στις Σέρρες:

«Αυτή τη στιγμή είναι καλά η ομάδα! Έχουμε χρόνο αποκατάστασης και προετοιμασίας των παικτών για την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε πολύ χρόνο προετοιμασίας του επόμενου ματς. Επομένως δεν υπάρχει ανάγκη rotation, θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα, να είμαστε δυνατοί και ανταγωνιστικοί, με την εξαίρεση του Ρέτσου και του Στάμενιτς για τους οποίους δεν γνωρίζουμε πως θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα. Γενικά είμαστε καλά!».

Για την πρόκριση της Κ19 στους “16” του UEFA Youth League:

«Είναι μια ομάδα που αγωνίζεται και είναι ανταγωνιστική! Στο πρώτο ημίχρονο δεν είδαμε σπουδαία πράγματα απ’ τις δύο ομάδες, ήταν ένα ματς ισορροπίας. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ξεχώρισε, δημιούργησε τις κλασικές ευκαιρίες και έβαλε το γκολ της νίκης. Δεν ξεχωρίζω κάποιον παίκτη, γιατί είναι μια ομάδα που αγωνίζεται συνολικά καλά και έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα!».

