Με απουσίες στο Βαλκανικό κλειστού στίβου η Ελλάδα

Προβλήματα ανέκυψαν στην Εθνική ομάδα στίβου, ενόψει της συμμετοχής της στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού του Βελιγραδίου το Σάββατο. Η Ανθή Κυριακοπούλου κι η Ραφαέλα Σπανουδάκη έπεσαν θύματα των ιώσεων των τελευταίων ημερών και δεν ταξίδεψαν στη σερβική πρωτεύουσα.



Καταπονημένη από ίωση είναι κι η Αριάδνη Αδαμοπούλου, η οποία ταξίδεψε στο Βελιγράδι από το Όσιγιεκ, όπου αγωνίστηκε στις 12 Φεβρουαρίου. Στο ίδιο μίτινγκ, ο Ρίζος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και η συμμετοχή του στη διοργάνωση, όπως και της πρωταθλήτριας του επί κοντώ, παραμένει αμφίβολη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.