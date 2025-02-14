Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Με απουσίες στο Βαλκανικό κλειστού στίβου η Ελλάδα

Λαβωμένη από τις ιώσεις θα αγωνιστεί η Εθνική ομάδα στίβου στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού του Βελιγραδίου το Σάββατο.

Με απουσίες στο Βαλκανικό κλειστού στίβου η Ελλάδα

Προβλήματα ανέκυψαν στην Εθνική ομάδα στίβου, ενόψει της συμμετοχής της στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού του Βελιγραδίου το Σάββατο. Η Ανθή Κυριακοπούλου κι η Ραφαέλα Σπανουδάκη έπεσαν θύματα των ιώσεων των τελευταίων ημερών και δεν ταξίδεψαν στη σερβική πρωτεύουσα.

Καταπονημένη από ίωση είναι κι η Αριάδνη Αδαμοπούλου, η οποία ταξίδεψε στο Βελιγράδι από το Όσιγιεκ, όπου αγωνίστηκε στις 12 Φεβρουαρίου. Στο ίδιο μίτινγκ, ο Ρίζος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και η συμμετοχή του στη διοργάνωση, όπως και της πρωταθλήτριας του επί κοντώ, παραμένει αμφίβολη.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: στίβος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark