A Bola: «Άνθρωπος της Σπόρτινγκ στην Ελλάδα για Βαγιαννίδη»

Πρωτοσέλιδο ο Γιώργος Βαγιαννίδης, καθώς το ρεπορτάζ αναφέρει πως η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έχει στείλει άνθρωπο στην Ελλάδα να διαπραγματευτεί με τον Παναθηναϊκό

Γιώργος Βαγιαννίδης

Στο προσκήνιο παραμένει το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Γιώργο Βαγιαννίδη του Παναθηναϊκού. Τα «λιοντάρια» της Λισαβόνας ενδιαφέρονται για τον διεθνή δεξιό οπισθοφύλακα του «τριφυλλιού» και σήμερα το όνομά του έγινε πρωτοσέλιδο στην «A Bola».

Γιώργος Βαγιαννίδης A Bola

Συγκεκριμένα, η εφημερίδα υποστηρίζει πως θα γίνει διαπραγμάτευση στην Ελλάδα για τον 22χρονο μπακ, καθώς άνθρωπος του πορτογαλικού συλλόγου θα συναντηθεί σήμερα με ανθρώπους του Παναθηναϊκού για να διαπραγματευτεί την αγορά του Βαγιαννίδη.

Η πρόταση, σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, θα φτάσει τα 8 εκατ. ευρώ, ενώ υποστηρίζει πως ο ποδοσφαιριστής είναι ενθουσιασμένος με την προοπτική την επόμενη σεζόν να αγωνιστεί στο Champions League.

