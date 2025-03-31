Στο προσκήνιο παραμένει το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Γιώργο Βαγιαννίδη του Παναθηναϊκού. Τα «λιοντάρια» της Λισαβόνας ενδιαφέρονται για τον διεθνή δεξιό οπισθοφύλακα του «τριφυλλιού» και σήμερα το όνομά του έγινε πρωτοσέλιδο στην «A Bola».

Συγκεκριμένα, η εφημερίδα υποστηρίζει πως θα γίνει διαπραγμάτευση στην Ελλάδα για τον 22χρονο μπακ, καθώς άνθρωπος του πορτογαλικού συλλόγου θα συναντηθεί σήμερα με ανθρώπους του Παναθηναϊκού για να διαπραγματευτεί την αγορά του Βαγιαννίδη.

Η πρόταση, σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, θα φτάσει τα 8 εκατ. ευρώ, ενώ υποστηρίζει πως ο ποδοσφαιριστής είναι ενθουσιασμένος με την προοπτική την επόμενη σεζόν να αγωνιστεί στο Champions League.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.