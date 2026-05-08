Ολυμπιακός: Ξανά ρήξη χιαστού ο Γιαζίτσι

Άσχημα μαντάτα με Γιουσούφ Γιαζίτσι στον Ολυμπιακό.

Ο Τούρκος άσος αισθάνθηκε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Πέμπτης και υποβλήθηκε σε εξετάσεις.

Δυστυχώς τα νέα δεν ήταν καλά, καθώς διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη χιαστού, όπως μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Η ζημιά είναι, μάλιστα, στο ίδιο γόνατο που είχε τραυματιστεί την περασμένη σεζόν στην αναμέτρηση με τον Αστέρα στην Τρίπολη, στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στις 27 Οκτωβρίου του 2024.



«Μείνε δυνατός και γίνε σύντομα καλά Γιουσούφ», αναφέρουν οι Πειραιώτες μέσω των social media. Τη φετινή σεζόν ο 29χρονος άσος, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού για τρίτη φορά στην καριέρα του, μετράει 27 συμμετοχές με επτά γκολ και 6 ασίστ (21 στο πρωτάθλημα με 2 γκολ και 2 ασίστ).

Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος ποδοσφαιριστής χειρουργήθηκε στο εξωτερικό τον Νοέμβριο του 2024, όταν και είχε υποστεί ξανά ρήξη χιαστού κατά τη θητεία του στον Ολυμπιακό. Πλέον θα είναι υπό τη σκέπη του ιατρικού επιτελείου των ερυθρόλευκων, στο οποίο έχει επιστρέψει από τον Νοέμβριο του 2025 ο Χρήστος Θέος.

