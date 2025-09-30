Έχουμε ακούσει για λύση συμβολαίου ποδοσφαιριστή λόγω κακής απόδοσης. Για περιπτώσεις που δεν ταίριαξε με την ομάδα του. Για πολλά και διάφορα, γενικώς. Αυτό που συνέβη στο Ουζμπεκιστάν, ωστόσο, πιθανότατα δεν έχει προηγούμενο…

Και εξηγούμαστε: ο αγώνας ανάμεσα στην Κιζίλκουμ και την Κόκαντ-1912, στις 13 Σεπτεμβρίου, έμελλε να είναι ο τελευταίος του Ντιλσόντ Κομίλοφ με τη φανέλα της πρώτης. Ο λόγος; Η αντίδραση του 26χρονου αμυντικού και μάλιστα εις διπλούν, να μην δεχτεί να γίνει αλλαγή!

Στο 57ο λεπτό της εν λόγω αναμέτρησης, ο προπονητής των γηπεδούχων, Ακμάλ Ρουστάμοφ επέλεξε να χρησιμοποιήσει τον Μπομπομούροντ Μποζόροφ στην θέση του Κομίλοφ. Ωστόσο, εκείνος δεν… συμφώνησε και συνέχισε να αγωνίζεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, υπήρξε νέα προσπάθεια να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη αλλαγή, με τα… ίδια αποτελέσματα όμως, με τον πρωταγωνιστή μάλιστα να βγάζει κανονικά ολόκληρο το 90λεπτο.

Κάπως έτσι λοιπόν και αφού το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις, η Κιζίλκουμ ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας της με τον Κομίλοφ, που αναζητάει πλέον νέα ποδοσφαιρική «στέγη».

