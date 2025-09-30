Τροφή για νέα σενάρια γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς έδωσε η συνέντευξη που έδωσε από την Ελλάδα για τη media day της ομάδας, από την οποία απουσίαζε λόγω COVID. Ο Greek Freak ουσιαστικά διέψευσε τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Γουές Ίντενς προκαλώντας νέες φήμες πως ίσως τελικά η ώρα που θα φύγει από το Μιλγουόκι πλησιάζει.

Ο Ίντενς δήλωσε λίγες ώρες πριν πως είχε συνάντηση με τον 30χρονο σούπερ σταρ τον Ιούνιο λέγοντας πως «… μου ξεκαθάρισε πως είναι αφοσιωμένος στο Μιλγουόκι. Του αρέσει να είναι εδώ, του αρέσει που η οικογένειά του είναι εδώ. Πιστεύει στην ομάδα αν και είχαμε πολλές ατυχίες τα τελευταία χρόνια στα playoffs».

Ο Giannis διέψευσε πως υπήρξε τέτοια συνάντηση λέγοντας «… δεν θυμάμαι να έγινε τέτοια συνάντηση», αλλά πρόσθεσε πως «… έχω πίστη στην ομάδα μας, στους συμπαίκτες μου και τις κινήσεις που έγιναν. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε αποκλειστεί στον πρώτο γύρο, οπότε δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Πρέπει να βάλουμε το κεφάλι κάτω και να μείνουμε συγκεντρωμένοι όλη τη σεζόν για να μπούμε στα playoffs και αρχικά να μην αποκλειστούμε στον πρώτο γύρο. Κι από εκεί και πέρα βλέπουμε».

Σημειώνεται πως ο Αντετοκούνμπο έχει κλειστό συμβόλαιο με τους Μπακς για το 2025/26 (για 54,1 εκατ. δολάρια) και το 2026/27 (για 58,4 εκατ. δολάρια), ενώ για το 2027/28 έχει ο ίδιος οψιόν για 62,7 εκατ. δολάρια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.