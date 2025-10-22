Παναθηναϊκός: Πετάει για Ρότερνταμ - Ο Μπενίτεθ μελετά το ρόστερ και σχεδιάζει τις πρώτες αλλαγές

Ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω του την εγχώρια δράση και στρέφεται στην ευρωπαϊκή πρόκληση της Πέμπτης απέναντι στη Φέγενορντ. Η «πράσινη» αποστολή αναχωρεί σήμερα το πρωί (11:00) με πτήση τσάρτερ για το Ρότερνταμ, όπου θα αντιμετωπίσει τους Ολλανδούς στο «Ντε Κάιπ» (23/10, 19:45), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa Conference League.

Το ταξίδι διαρκεί περίπου 3,5 ώρες, με τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει στο γήπεδο όπου είχε επικρατήσει με 0-3 σε φιλικό το καλοκαίρι του 2019, με σκόρερ τους Μακέντα, Μπουζούκη και Βέργο. Αυτήν τη φορά, όμως, το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο θέμα του προπονητή, καθώς η άφιξη του Ράφα Μπενίτεθ στον «πράσινο» πάγκο βρίσκεται στην τελική ευθεία. Ο Ισπανός τεχνικός, μαζί με το επιτελείο του, έχει ήδη ξεκινήσει την ανάλυση του ρόστερ και των αγωνιστικών δεδομένων του «τριφυλλιού». Μαζί του αναμένεται να έρθουν οι Ζεσούς Γκαρθία Βαγιέχο (αναλυτής), Πάκο ντε Μιγκέλ (βοηθός), Αντόνιο Γκόμες (γυμναστής) και Χοακίν Βαλέριο (προπονητής τερματοφυλάκων).

Ο Μπενίτεθ έχει παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια της ομάδας, τόσο φετινά όσο και περσινά, και έχει σχηματίσει σαφή εικόνα για τις ανάγκες και τις δυνατότητες του ρόστερ. Η πρώτη του παρουσία στον πάγκο ενδέχεται να γίνει την Κυριακή (26/10) στο ματς με τον Asteras AKTOR στη Λεωφόρο, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ή λίγες μέρες αργότερα στο Κύπελλο απέναντι στον Ατρόμητο.

Ο Ισπανός τεχνικός έρχεται με ξεκάθαρο πλάνο, γνωρίζοντας πως ο χρόνος είναι περιορισμένος και η πίεση για άμεσα αποτελέσματα μεγάλη. Στόχος του είναι να αξιοποιήσει το υπάρχον δυναμικό, να καλύψει τα αγωνιστικά κενά και να δώσει στον Παναθηναϊκό την ταυτότητα που χρειάζεται για να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικό ρόλο, εντός και εκτός συνόρων.

Παράλληλα με την αγωνιστική προετοιμασία, στον Παναθηναϊκό «τρέχουν» και οι εξελίξεις στο μεταγραφικό μέτωπο, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ, σε συνεργασία με τον Φραντσέσκο Μπαλντίνι και τη διοίκηση, αναμένεται να προχωρήσει πιθανότατα σε διορθωτικές κινήσεις άμεσα. Το πλάνο περιλαμβάνει τρεις βασικές προσθήκες: Έναν εξτρέμ (κατά προτίμηση αριστερό), έναν στόπερ και έναν μέσο στον άξονα, με τη συγκεκριμένη θέση να ξεκαθαρίζει τις επόμενες ημέρες.

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να γίνουν ακόμη δύο μεταγραφές, εφόσον ο Ισπανός τεχνικός ολοκληρώσει την αξιολόγηση του έμψυχου δυναμικού. Ήδη, πάντως, έχει σαφή εικόνα για τις βασικές ανάγκες της ομάδας και φέρεται να έχει «λοκάρει» περιπτώσεις παικτών από την ισπανική αγορά, που ταιριάζουν στη φιλοσοφία του.

Ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής, με ποιότητα και εμπειρία, ενώ το διαθέσιμο μπάτζετ ενδέχεται να φτάσει σε αρκετά υψηλά επίπεδα, αντανακλώντας τη φιλοδοξία για άμεση αγωνιστική αναβάθμιση και επιστροφή σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

