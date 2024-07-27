Ο Μαξ Φερστάπεν έκλεψε τις εντυπώσεις, όμως ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε την pole position.

Ο Ολλανδός... χόρεψε στη βροχή του Σπα και έκανε τον καλύτερο χρόνο με τεράστια διαφορά 6 δεκάτων του δευτερολέπτου, όμως είχε δεχθεί ποινή 10 θέσεων επειδή η Red Bull επέλεξε να αλλάξει κινητήρα στο μονοθέσιό του για πέμπτη φορά στη φετινή σεζόν.

Κάπως έτσι, από την πρώτη θέση του grid θα ξεκινήσει ο Λεκλέρ, ενώ ο «Super Max» θα έχει δύσκολο έργο από την 11η θέση.

Για τη Red Bull, τον τρίτο καλύτερο χρόνο έκανε ο Σέρτζιο Πέρες, κάτι που σημαίνει πως θα εκκινήσει δεύτερος πίσω από τον Λεκλέρ. Καλή παρουσία για τον Λιούις Χάμιλτον που θα ξεκινήσει από την τρίτη θέση, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν οι δύο McLaren των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι.

Δείτε αναλυτικά την κατάταξη:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.