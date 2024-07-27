Παναθηναϊκός: Το μαύρο σύννεφο πάνω απ’ τον Βιλένα και η αδικία στον εαυτό του (vid)

Παρότι οι “πράσινοι” νίκησαν με 2-1 την Μπότεφ, στον πρώτο Ευρωπαϊκό αγώνα, η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου δεν ήταν ικανοποιητική στο 100%. Ο Παναθηναϊκός κρατά το πρώτο καλό ημίχρονο και τα δυο γκολ. Με βάση αυτό θα πρέπει να πορευτεί στον επαναληπτικό της επόμενης Πέμπτης στην Φιλιππούπολη. Ο Τόνυ Βιλένα δέχτηκε σφυρίγματα από την κερκίδα, αλλά ταυτόχρονα χειροκροτήματα από τον πάγκο. Μια αντιφατική εικόνα η οποία, ταυτόχρονα, αξίζει και δεν… αξίζει στον Ολλανδό, που βγάζει στο χορτάρι το ελάχιστο απο εκείνο που μπορεί. Ένα μαύρο σύννεφο πλανάται πάνω από τον Βιλένα που πρέπει άμεσα να “καθαρίσει”.

