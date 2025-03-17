Λογαριασμός
Mε χαμόγελα η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής ομάδας ενόψει Σκωτίας

Τα μέλη της Εθνικής ομάδας συγκεντρώθηκαν για τους αγώνες με την Σκωτία για το Nations League.

Εθνική ομάδα: Mε χαμόγελα η πρώτη συγκέντρωση της ενόψει Σκωτίας

Με ευχάριστη διάθεση και πολλή αισιοδοξία άρχισε η εβδομάδα για τα μέλη της Εθνικής ομάδας, που συγκεντρώθηκαν σε ξενοδοχείο για την έναρξη της προετοιμασίας εν όψει των αναμετρήσεων με την Σκωτία για το Nations League.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του ήταν συνεπείς στο ραντεβού τους, ενώ το απόγευμα θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Ρέντη η πρώτη προπόνηση, αρχικά για το ματς της Πέμπτης στο «Γ. Καραϊσκάκης» (21:45), με φόντο και τον επαναληπτικό της Κυριακής στο «Χάμπντεν Παρκ» της Γλασκώβης.

Οι διεθνείς φτάνοντας στο ξενοδοχείο κλήθηκαν να γράψουν πάνω σε ένα γυαλί στέλνοντας το δικό τους μήνυμα.

TAGS: Εθνική Ελλάδας Σκωτία Nations League
