Κορωπί: Τα παιδιά από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παίζουν μπάλα με Θωμά Μαύρο, Τάκη Φύσσα και Μελέτη Ηλία

Παιδικά χαμόγελα γέμισαν τον πολυχώρο του Οργανισμού «Το Χαμόγελου του Παιδιού» στο Κορωπί, όπου ο ΟΠΑΠ κατασκεύασε ένα νέο γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 για τα παιδιά. Πρόκειται για ακόμη ένα έργο υποδομής, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας Ευχοστολίδια, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των παιδιών από τις δομές και τα σπίτια του Οργανισμού.

Με την παράδοση αυτής της σύγχρονης και ασφαλούς αθλητικής εγκατάστασης, ο ΟΠΑΠ παραμένει δίπλα στα παιδιά από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», τα οποία, τα περασμένα Χριστούγεννα συμμετείχαν στα Ευχοστολίδια και, με τη συνεισφορά συμπολιτών μας από όλη την Ελλάδα, είδαν τις ευχές τους να γίνονται πραγματικότητα.

Το νέο υπαίθριο γήπεδο 5x5 εγκαινιάστηκε με μια μικρή ποδοσφαιρική γιορτή για τα παιδιά. Κοντά τους, εκτός από τους ανθρώπους του ΟΠΑΠ, βρέθηκαν οι πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές Θωμάς Μαύρος και Τάκης Φύσσας, καθώς και ο ηθοποιός Μελέτης Ηλίας, οι οποίοι μπήκαν στο γήπεδο, έπαιξαν ποδόσφαιρο με τα παιδιά, διασκέδασαν μαζί τους και τους μοίρασαν μπάλες και αυτόγραφα.

Στηρίζοντας τα παιδιά που έχουν ανάγκη από το 2014

Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας Ευχοστολίδια, το οποίο υλοποιείται από τον ΟΠΑΠ τα τελευταία 10 χρόνια, έχει καθιερωθεί ως μια μεγάλη γιορτή αγάπης και προσφοράς στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Κάθε Χριστούγεννα, παιδιά από φορείς και οργανισμούς αποτυπώνουν σε ζωγραφιές τα δώρα που θέλουν να λάβουν. Τα Ευχοστολίδια κάνουν αυτές τις παιδικές ευχές πραγματικότητα, χάρη στη γενναιόδωρη συνεισφορά ανθρώπων από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Μάλιστα, από το 2014 μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 61.951 ευχές παιδιών.

Παράλληλα, ο ΟΠΑΠ κάθε χρόνο υλοποιεί έργα υποστήριξης στους φορείς που συμμετέχουν στα Ευχοστολίδια. Σε αυτά τα έργα δίνει ώθηση η δωρεάν συμμετοχή του κόσμου στην εφαρμογή «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ». Όσοι κατεβάζουν το app, συμμετέχουν σε δωρεάν δοκιμασίες, μέσα από τις οποίες συγκεντρώνουν πόντους που εν συνεχεία μετατρέπονται από τον ΟΠΑΠ σε έργα υποστήριξης.

Το τελευταίο από αυτά τα έργα είναι το ποδοσφαιρικό γήπεδο 5x5, στο Κορωπί, για τα παιδιά από «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Συνολικά, μέχρι σήμερα ο ΟΠΑΠ έχει υλοποιήσει 50 έργα υποστήριξης στους φορείς που έχουν συμμετάσχει στα Ευχοστολίδια.

