Ολυμπιακός: Δεν το συζητάει για πώληση Κωστούλα

Δεν το συζητάει για πώληση Κωστούλα ο Ολυμπιακός

Η Μπράιτον ετοιμάζει πρόταση ύψους 35,5 εκατ. ευρώ για τον Μπάμπη Κωστούλα, ο Ολυμπιακός όμως δεν δείχνει διατεθειμένος να αποχωριστεί το μεγάλο του ταλέντο

Το όνομά του έχει αρχίσει να «παίζει» δυνατά εδώ και καιρό σε ευρωπαϊκά γραφεία σκάουτινγκ και, πλέον, μπαίνει ξεκάθαρα στο μεταγραφικό κάδρο ομάδων της Premier League. Ο λόγος για τον Μπάμπη Κωστούλα, τον 18χρονο επιθετικό του Ολυμπιακού, για τον οποίο η Μπράιτον φέρεται να είναι έτοιμη να κινηθεί με επίσημη πρόταση που μπορεί να φτάσει τα 30 εκατομμύρια λίρες (35,5 εκατ. ευρώ)!

Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 την πληροφορία για ζεστό ενδιαφέρον από την αγγλική ομάδα, ενώ και η Φιορεντίνα είχε γραφτεί πως εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, δείχνοντας διατεθειμένη να προσφέρει σημαντικό ποσό για να τον αποκτήσει.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός προτίθεται να πουλήσει τον παίκτη. Αντιθέτως, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν καμία διάθεση παραχώρησης του νεαρού στράικερ, ο οποίος αποτελεί βασικό κομμάτι του σχεδιασμού ενόψει της επιστροφής της ομάδας στο Champions League μετά από πέντε χρόνια.

Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, δεν δείχνει πρόθυμος να αποχωριστεί ένα δικό του «διαμάντι», τουλάχιστον όχι αυτή τη στιγμή, όσο δελεαστική κι αν φαντάζει η προοπτική μιας τέτοιας πώλησης.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός Superleague
