Στις δηλώσεις που έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης μετά την κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League για την παραχώρηση του ΣΕΦ απάντησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός με σχετική ανακοίνωση.

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ επισημαίνει απευθυνόμενη στον υπουργό ότι δεν επιθυμεί ούτε και διεκδικεί κάποια αλλαγή στο καθεστώς που διέπει την παραχώρηση του ΣΕΦ όπως έχει συμφωνηθεί από τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους.

Υπογραμμίζουν στο τέλος οι ερυθρόλευκοι την πρόθεσή τους με τους όρους αυτούς να προχωρήσουν άμεσα στις υπογραφές της συμφωνίας.

«Σε συνέχεια της δήλωσης του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, κατά την πρόσφατη κλήρωση της Super League, η ΚΑΕ Ολυμπιακός δηλώνει ότι δεν επιθυμεί ούτε διεκδικεί την παραμικρή αλλαγή στο ισχύον σήμερα από τα έτη 2004-2005 πολεοδομικό – νομοθετικό καθεστώς που διέπει την υπό παραχώρηση έκταση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Αυτό άλλωστε έχει συμφωνηθεί από τον Σεπτέμβριο του 2024 και υπό τους όρους αυτούς μπορούμε να προχωρήσουμε δίχως άλλη επιζήμια καθυστέρηση και να υπογράψουμε άμεσα την παραχώρηση του ΣΕΦ στην ομάδα μας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Με την ανακοίνωση αυτή ουσιαστικά ο Ολυμπιακός πετάει το... μπαλάκι στον Γιάννη Βρούτση ο οποίος καλείται να κινήσει τις διαδικασίες για να επισφραγιστεί η συμφωνία των δύο πλευρών όπως αυτή έχει... κλείσει απο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

