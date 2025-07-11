Λογαριασμός
Η Θεανώ Κλάδη στο ΟΠΑΠ Game Time : Το ποδόσφαιρο, η υποκριτική και η γειτόνισσα Μέριλ Στριπ

Ο Gen Z ηθοποιός αποκαλύπτει τις ομάδες της καρδιάς της και σχολιάζει τον Παναθηναϊκό-Ρέιντζερς για τα προκριματικά του Champions League

ΟΠΑΠ Game Time

Τι σχέση έχει ο Βασίλης Σπανούλης με τον Γιώργο Καραγκούνη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον Μίλτο Τεντόγλου, ο Κουέντιν Ταραντίνο με τη Μέριλ Στριπ και η νομική με την υποκριτική;

Η ταλαντούχα ηθοποιός Θεανώ Κλάδη βρέθηκε στο πλατό του ΟΠΑΠ Game Time και έδωσε μια απολαυστική συνέντευξη απαντώντας σε όλα τα ερωτήματα.

Γνωστή για τη συμμετοχή της στις τηλεοπτικές σειρές «Το Ναυάγιο» και «Έχω παιδιά» απάντησε στα διασκεδαστικά και ανατρεπτικά διλήμματα της Λίλας Κουντουριώτη. Αποκάλυψε με ποιον διεθνή αθλητή δεν θα μπορούσε να συγκατοικήσει, τη χολιγουντιανή ηθοποιό που ήθελε να έχει γειτόνισσα και τις συνεργασίες με κορυφαίους Έλληνες και ξένους σκηνοθέτες που ονειρεύεται.

Ο Θεανώ Κλάδη μίλησε επίσης για τη διπλή «ποδοσφαιρική της ταυτότητα» και έδωσε το δικό της στίγμα για τον αγώνα της 2ης προκριματικής φάσης του Champions League, Παναθηναϊκός-Ρέιντζερς που θα διεξαχθεί στη Γλασκώβη στις 22 Ιουλίου.

Δείτε το βίντεο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό σε 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

