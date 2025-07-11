Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Αρνητική απάντηση του Παναθηναϊκού σε πρόταση 10+2 εκατ. ευρώ της Σπόρτινγκ για Βαγιαννίδη»

Νέο δημοσίευμα, τονίζει ότι ο Παναθηναϊκός έχει απαντήσει αρνητικά σε πρόταση της Σπόρτινγκ για τον Βαγιαννίδη, ενώ βάζει στο κόλπο και δυο αγγλικές ομάδες  

Γιώργος Βαγιαννίδης

Συνεχίζονται κατά ριπάς τα δημοσιεύματα από την Πορτογαλία για τον Γιώργο Βαγιαννίδη και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Αντίθετα λοιπόν με όσα μετέφερε την Πέμπτη (11/7) η A Bola, η οποία έκανε λόγο για κατ' αρχήν συμφωνία των δυο πλευρών, η Record έρχεται να παρουσιάσει κάτι τελείως διαφορετικό.

Συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι οι «πράσινοι» απάντησαν αρνητικά σε πρόταση ύψους 10+2 εκατ. ευρώ για τον Έλληνα δεξιό μπακ, ενώ τονίζει ότι τα «λιοντάρια» έχουν πλέον ανταγωνιστές την Έβερτον και τη Γουλβς.

Θυμίζουμε ότι η Σπόρτινγκ έχει ως εναλλακτική για τον Βαγιαννίδη, τον Αλμπέρτο Κόστα της Γιουβέντους, για τον οποίο, όπως αποκαλύφθηκε δεν θα προχωρήσει, αφού θέλει πάση θυσία να αποκτήσει τον Έλληνα παίκτη.

Όπως και αν έχει, ο Παναθηναϊκός, δεν είναι διατεθειμένος να συζητήσει την πώληση κανενός ποδοσφαιριστή, ειδικά πριν τα κρίσιμα ματς με τη Ρέιντζερς.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιώργος Βαγιαννίδης Παναθηναϊκός Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark