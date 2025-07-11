Συνεχίζονται κατά ριπάς τα δημοσιεύματα από την Πορτογαλία για τον Γιώργο Βαγιαννίδη και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Αντίθετα λοιπόν με όσα μετέφερε την Πέμπτη (11/7) η A Bola, η οποία έκανε λόγο για κατ' αρχήν συμφωνία των δυο πλευρών, η Record έρχεται να παρουσιάσει κάτι τελείως διαφορετικό.

Συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι οι «πράσινοι» απάντησαν αρνητικά σε πρόταση ύψους 10+2 εκατ. ευρώ για τον Έλληνα δεξιό μπακ, ενώ τονίζει ότι τα «λιοντάρια» έχουν πλέον ανταγωνιστές την Έβερτον και τη Γουλβς.

Θυμίζουμε ότι η Σπόρτινγκ έχει ως εναλλακτική για τον Βαγιαννίδη, τον Αλμπέρτο Κόστα της Γιουβέντους, για τον οποίο, όπως αποκαλύφθηκε δεν θα προχωρήσει, αφού θέλει πάση θυσία να αποκτήσει τον Έλληνα παίκτη.

Όπως και αν έχει, ο Παναθηναϊκός, δεν είναι διατεθειμένος να συζητήσει την πώληση κανενός ποδοσφαιριστή, ειδικά πριν τα κρίσιμα ματς με τη Ρέιντζερς.

Sporting enfrenta forte concorrência por Vagiannidis com Everton e Wolverhampton na corrida. (@Record_Portugal)



Panathinaikos já terá recusado uma oferta de 10 milhões de euros fixos mais 2 M€ por objetivos dos leões. pic.twitter.com/53yENFe8tB — Sporting CP Adeptos 🏆🏆 (@Sporting_CPAdep) July 10, 2025

