O Στέφανος Τσιτσιπάς αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγώνα κόντρα στον Ρογέρ λόγω ενοχλήσεων στη μέση, εγκαταλείποντας πρόωρα το Wimbledon.

Μάλιστα, το πρόβλημα αυτό που αποκόμισε θα τον κρατήσει εκτός και από το επόμενο τουρνουά που θα συμμετείχε. Πράγματι, ο Έλληνας τενίστας δεν θα αγωνιστεί στο 250άρι τουρνουά Croatia Open, όπως ανακοινώθηκε από την ίδια τη διοργάνωση στα social media.

«Δυστυχώς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποσύρθηκε από το Plava Laguna Croatia Open στο Ούμαγκ, λόγω τραυματισμού στη μέση που υπέστη στο Wimbledon και δεν του επιτρέπει να αλλάξει επιφάνεια και να αγωνιστεί στα χωμάτινα γήπεδα του Ούμαγκ. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», έγραψε συγκεκριμένα ο επίσημος λογαριασμός της διοργάνωσης.



