Βατό δείχνει το έργο του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League. Οι κάτοχοι του Conference League απέφυγαν τα μεγαθήρια, παίρνοντας καλούς αντιπάλους (θεωρητικά) από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.

Από το πρώτο γκρουπ οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχτούν τη Ρέιντζερς και θα φιλοξενήσουν την Πόρτο, στην επιστροφή του Νταβίντ Κάρμο στο «Ντραγκάο». Από το δεύτερο γκρουπ οι Πειραιώτες θα κοντραριστούν με Μπράγκα και Λιόν. Προπονητής στην πορτογαλική ομάδα ο Κάρλος Καρβαλιάλ, ενώ οι Γάλλοι ξυπνούν αναμνήσεις από παλαιότερες μονομαχίες.

Από το τρίτο γκρουπ ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει την Καραμπάγκ και θα ταξιδέψει στη Σουηδία για το ματς με τη Μάλμε, η οποία πέταξε εκτός Champions League τον ΠΑΟΚ. Από το τέταρτο και τελευταίο γκρουπ δυναμικότητας, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε την Τβέντε (εντός) και τη Στεάουα Βουκουρεστίου (εκτός).

Ρέιντζερς (εντός)

Πόρτο (εκτός)

Μπράγκα (εντός)

Λιόν (εκτός)

Καραμπάγκ (εντός)

Μαλμε (εκτός)

Τβέντε (εντός)

Στεάουα (εκτός)

