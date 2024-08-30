Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του Ελλάδα-Φινλανδία

Σε κυκλοφορία τέθηκαν από σήμερα τα εισιτήρια του Ελλάδα-Φινλανδία για την πρεμιέρα του Nations League (League B, 2ος όμιλος).

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα κάνει ντεμπούτο ως τεχνικός της Εθνικής μπροστά στον κοινό της γαλανόλευκης, η οποία επιστρέφει στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 7/9 (21:45). Η ΕΠΟ έκανε γνωστό ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια και μάλιστα προνομιακές τιμές, αφού ξεκινούν από 10 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ελλάδα-Φινλανδία: Κλείσε θέση δίπλα στην Εθνική Ομάδα

Από σήμερα τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα Ελλάδα-Φινλανδία για το Nations League 2024-25 (League B, 2ος όμιλος), ο οποίος θα διεξαχθεί στο "Γ. Καραϊσκάκης" το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου στις 21:45.

Από τo ματς της πρεμιέρας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, διαφοροποείται πλήρως η τιμολογιακή πολιτική έτσι ώστε τα εισιτήρια των αγώνων της "γαλανόλευκης" να καταστούν άκρως προσιτά σε σχέση με τις τιμές της τρέχουσας αγοράς. Ενδεικτικά, το εισιτήριο χαμηλότερου κόστους τιμάται στα 10€.

Ασφαλώς, σε επιλεγμένες θύρες διατηρείται το δικαίωμα εισόδου σε παιδιά μέχρι 12 ετών με έκπτωση 50%, ενώ το συνολικό εύρος των τιμών διαμορφώνεται από 10€ έως 40€ με την πλειονότητα (22.500) να κοστίζουν 10€ (18.000) και 20€ (4.500). Αναλυτικά, η διατίμηση των εισιτηρίων είναι 10€, 20€, 30€ και 40€.

Για όλες τις φίλες και τους φίλους της Εθνικής Ομάδας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από premium θέσεις τον πρώτο αγώνα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος υπό τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, θα διατίθενται εισιτήρια VIP και VVIP προς 100€ και 150€, αντιστοίχως.

Πατήστε ΕΔΩ για αγορά εισιτηρίου.

