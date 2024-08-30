Παναθηναϊκός: Χαμός, το γκολ πρόκρισης του Τετέ σε Βραζιλιάνικη περιγραφή (vid)

Μια απίθανη ευρωπαϊκή βραδιά έζησαν χθες όσοι βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ, καθώς παρακολούθησαν την θριαμβευτική πρόκριση της ομάδας του Ντιέγκο Αλόνσο στο League Phase του Conference League, απέναντι στη Λανς.

Ο Παναθηναϊκός με τρομερή εμφάνιση ανέτρεψε το εις βάρος του 2-1, επικρατώντας στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ με 2-0 και με συνολικό σκορ 3-2 προκρίθηκε στο Conference League.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.