Conference League: Μεγάλη πρόκριση του Παναθηναϊκού, 2-0 τη Λανς στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-0 της Λανς στο κατάμεστο και… φλεγόμενο Ολυμπιακό στάδιο για τα playoffs του Conference League και, ανατρέποντας το εις βάρος του 2-1 από το πρώτο ματς, πήρε πανάξια το «εισιτήριο» για την League phase της διοργάνωσης!



Ο Ντραγκόφσκι κράτησε όρθιο το «τριφύλλι», με σημαντικές επεμβάσεις αποκρούοντας και πέναλτι στο 15’. Για να έρθουν στην επανάληψη -όπου η ομάδα τους ήταν σαφώς ανώτερη- Πελίστρι και Τετε με δύο πανέμορφα τέρματα στο 62ο και στο 85ο λεπτό και να «καθαρίσουν» μια σπουδαία νίκη-πρόκριση…



Πολύ καλή διαχείριση και από πλευράς Αλόνσο, αλλά και σωστές αλλαγές, με εκείνη του Μαντσίνι να είναι η «χρυσή», έχοντας συμμετοχή και στα δύο γκολ του Παναθηναϊκού.

Στο… μυαλό των κόουτς



Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με σύστημα 4-2-3-1, τον Ντραγκόφσκι στην εστία και τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς τετράδα στα μετόπισθεν. Αράο και Τσέριν ήταν οι δύο χαφ στον άξονα, με τους Τετέ, Μπακασέτα και Πελίστρι στην τριάδα πίσω από τον Ιωαννίδη, που αποτέλεσε τον σέντερ φορ.



Η Λανς από την άλλη «κατέβηκε» με σχηματισμό 3-4-1-2 και τον Σαμπά κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Γκραντί, Σαρ και Κουσάνοφ συνέθεσαν την τριπλέτα στην άμυνα. Φρανκόφσκι και Μασάδο πήραν τις δύο πλευρές, ως δεξί και αριστερό φουλ μπακ αντίστοιχα, Ντιούφ και Τόμασον έπαιξαν ως «κόφτες», ενώ ο Περέιρα είχε ελεύθερο ρόλο με τους Σοτοκά-Σαΐντ να αποτελούν το δίδυμο της επίθεσης.



Το ματς:



Ο Παναθηναϊκός μπήκε συγκεντρωμένα και δυνατά, με την ορμή και της κερκίδας, πιέζοντας ψηλά και αναγκάζοντας τη Λανς σε διωξίματα της μπάλας όπως – όπως, στα πρώτα λεπτά.



Ήταν, ωστόσο, αυτός που βρέθηκε κοντά στο να δεχτεί και πρώτος γκολ όταν από εκτέλεση κόρνερ του Περέιρα από αριστερά -σε φάση που ξεκίνησε από οφσάιντ, πάντως- ο Σαΐντ έκανε την κεφαλιά έξω από τη μικρή περιοχή, αλλά αστόχησε για… εκατοστά, στο 9’.

Με τους «πράσινους» να φτάνουν έως την αντίπαλη περιοχή, αλλά… μέχρι εκεί, αδυνατώντας να καταγράψουν τελική προσπάθεια λόγω του άμεσου ποδοσφαίρου που έπαιζαν, η γαλλική ομάδα πέταξε και δεύτερη ευκαιρία να προηγηθεί…





Ξανά από… συζητήσιμη φάση και ανατροπή του Περέιρα από τον Μλαντένοβιτς, μέσα στην περιοχή, με τον Μουνουέρα να καταλογίζει αμέσως πέναλτι, αλλά τον Ντραγκόφσκι να αποκρούει την εκτέλεση του Σοτοκά στο 15ο λεπτό!

Ψάχνοντας -μόνο- τις μακρινές μεταβιβάσεις προς τον Ιωαννίδη που είχε τουλάχιστον δύο αντίπαλους, αλλά και με τη Λανς να έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο, κυκλοφορώντας άνετα την μπάλα, φτάσαμε στο 28’ για την πρώτη ευκαιρία του Παναθηναϊκού. Καθώς ο Τετέ έκλεψε την μπάλα, σούταρε διαγώνια και δεξιά της περιοχής, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ…



Πέντε λεπτά μετά, ήρθε η «απάντηση» από πλευράς φιλοξενούμενων, μετά την επέλαση του Σαϊντ στην περιοχή από αριστερά, όμως με μια ακόμα σπουδαία επέμβαση ο Ντραγκόφσκι έδιωξε σε κόρνερ.

Με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν τελικά στα αποδυτήρια, ισόπαλες χωρίς σκορ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως τελείωσε το πρώτο, με τη Λανς να έχει την πρώτη καλή στιγμή, στο 51’, καθώς ο Σαΐντ έκανε το σουτ από διαγώνια θέση και αριστερά, για να απομακρύνει τα πόδια ο Ντραγκόφσκι.



Ανεβάζοντας την πίεση και βάζοντας περισσότερη δύναμη, το «τριφύλλι» έκανε αισθητή την παρουσία του πέντε λεπτά μετά, από την εκτέλεση κόρνερ του Μπακασέτα, ωστόσο ο Πελίστρι δεν πρόλαβε να κάνει την προβολή.



Με τον ρυθμό να είμαι σαφώς πιο γρήγορος, πλέον, οι «λανσουά» είδαν τον Ντραγκόφσκι να αποκρούει με υπερένταση την προβολή του Τόμασον, μετά από γέμισμα του Φρανκόφσκι, στο 57ο λεπτό.



Ακολούθησε η πρώτη παρέμβαση του Αλόνσο στο ματς, μέσω της τριπλής αλλαγής με τους Βαγιαννίδη, Μαξίμοβιτς και Μαντσίνι να μπαίνουν στο ματς και τον Τετέ να περνάει πίσω από τον Ιωαννίδη, έχοντας τους Μαντσίνι-Πελίστρι στα «φτερά».



Στο αμέσως επόμενο λεπτό, δε, ήρθε και η… δικαίωση. Καθώς από κλέψιμο του Μαντσίνι, Πελίστρι και Ιωαννίδης συνδυάστηκαν, με τον πρώτο να πετυχαίνει σε δεύτερο χρόνο με εξαιρετικό πλασέ το 1-0, στο 62’!



Το ΟΑΚΑ… πήρε φωτιά και ζήτησε το 2-0, που λίγο έλειψε να έρθει στο 68ο λεπτό, με το σουτ του Τετέ έξω από την μεγάλη περιοχή και δεξιά να περνάει ελάχιστα άουτ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:



Παναθηναϊκός (Ντιέγκο Αλόνσο): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (61' Βαγιαννίδης), Ίνγκασον (79' λ.τ. Σένκεφελντ), Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Αράο, Τσέριν (61' Μαξίμοβιτς), Τετέ, Μπακασέτας (61' Μαντσίνι), Πελίστρι (83' Τζούριτσιτς), Ιωαννίδης.



Έμειναν στον πάγκο: Λοντίγκιν, Λίλο, Μαξ, Σένκεφελντ, Ζέκα, Σπόραρ, Λημνιός, Νταμπίζας.



Λανς (Γουίλ Στιλ): Σαμπά, Γκραντί (87' Ενζολά), Σαρ (71' Χαϊνταρά), Κουσάνοφ, Φρανκόφσκι, Τόμασον, Περέιρα (66' Φουλγκινί), Ντιούφ, Μασάδο (71' Τσάβες), Σοτοκά, Σαΐντ (67' Λασκαρί).



Έμειναν στον πάγκο: Πέτριτς, Κόφι, Αγκιλάρ, Ογεντιράν, Μεντί, Πουιγί, Γκανιού.



Διαιτητής: Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα (Ισπανία).



Βοηθοί: Ντιέγκο Μπαρμπέρο, Μιγκέλ Μαρτίνεθ (Ισπανία).



4ος διαιτητής: Θέσαρ Σότο Γκράντο (Ισπανία).



VAR: Αλεχάντρο Ερνάντεθ (Ισπανία).



AVAR: Αλεχάντρο Μουνίθ Ρουίθ (Ισπανία).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.