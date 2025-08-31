Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε το «μπαμ» με Ταρέμι

Έσκασε το «μπαμ» με τον Μέχντι Ταρέμι! Ο Ολυμπιακός είχε προϊδεάσει για τη σπουδαία μεταγραφή του Ιρανού επιθετικού με ένα teaser νωρίτερα στα social media και πλέον επισημοποίησε την απόκτησή του.



Ο 33χρονος killer υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας που θα του προσφέρει το ποσό των 2 εκατ. ευρώ ετησίως. Παράλληλα, οι Πειραιώτες κατέβαλαν στην Ίντερ για να σπάσουν το συμβόλαιο του Ταρεμί το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ και έκαναν δικό τους έναν υψηλότατου επιπέδου στράικερ.

Ο Ταρέμι ήρθε στις 09:00 στη χώρα μας, πέρασε από τις απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τους νταμπλούχους Ελλάδας. Αναχώρησε εκ νέου για το Ιράν όπου έχει υποχρεώσεις με την εθνική του ομάδα και σε μερικές ημέρες θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Ολυμπιακού υπό τις οδηγίες του Μεντιλίμπαρ.



Ασφαλώς, ο Βάσκος έχει στα χέρια του άλλο ένα «όπλο», ισχυροποιώντας ακόμη περισσότερο την επιθετική του γραμμή. Την ίδια ώρα, ο Ταρέμι μπορεί να προσφέρει τόσο ως κλασικό «9άρι», όσο και ως περιφεριακός φορ.

