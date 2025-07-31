Λογαριασμός
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκάμπριελ Στρεφέτσα - Υπέγραψε για 4 χρόνια

Η μετακίνηση του Στρεφέτσα από την Κόμο στον Ολυμπιακό θα φτάσει τα 8 εκατ. ευρώ - Στα 1,3 εκατ. ευρώ οι ετήσιες απολαβές του, με τα μπόνους φτάνει στα 1,6 εκατ.

Γκάμπριελ Στρεφέτσα

Επίσημη μορφή πήρε η σπουδαία μεταγραφή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα στον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του 28χρονου μεσοεπιθετικού, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη γειτονική χώρα, θα λαμβάνει ένα ποσό γύρω στα 1,3 εκατ. ευρώ ετησίως το οποίο με τα μπόνους μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 1,6.

Η μετακίνηση του Στρεφέτσα από την Κόμο στον Ολυμπιακό θα φτάσει τα 8 εκατ. ευρώ σε μια πολυδάπανη μετακίνηση από τους Πειραιώτες, με σκοπό να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το ρόστερ τους ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν.

