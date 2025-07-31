Η Εθνική Ελλάδος τραβάει πάνω της πολλά βλέμματα, τόσο εντός, όσο και εκτός των συνόρων, με το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να κάνει μεγάλη προσπάθεια με στόχο να επιστρέψει ξανά εκεί που της αξίζει, στα μεγάλα διεθνή ραντεβού.

Την προσπάθεια αυτή έρχονται να υποστηρίξουν έξι νέοι χορηγοί, όπως ενημέρωσε η ΕΠΟ, τονίζοντας πως η Εθνική ομάδα συνεχίζει να μεγαλώνει και αγωνιστικά, αλλά και χορηγικά.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΠΟ:

«Η Εθνική Ομάδα ως πηγή έμπνευσης και η ΕΠΟ ως πηγή διοικητικής ανανέωσης και εξωστρέφειας, κερδίζουν νέες εμπορικές συμφωνίες.

Έξι νέοι χορηγικοί συμπαίκτες-εταιρείες ηγέτιδες στον τομέα τους- ήρθαν και έρχονται να επενδύσουν σε μια εθνική προσπάθεια, με πλήρη εμπιστοσύνη σε ένα περιβάλλον που αποκαθιστά την ενότητα και επανασυνδέει τους φιλάθλους με την Εθνική Ομάδα.

Οι νέες συμφωνίες, εκ των οποίων κάποιες ανακοινώθηκαν πρόσφατα και κάποιες πρόκειται να ανακοινωθούν, είναι επικερδείς κατά μια ευρεία έννοια αν αναλογιστούμε το γενικό όφελος που προσφέρει η διοικητική γαλήνη σε συνδυασμό με την αγωνιστική εκτόξευση της Εθνικής.

Το project της Εθνικής με ξεκάθαρο προσανατολισμό και πλήρη στήριξη από την ΕΠΟ, έχει προσελκύσει ήδη επιχειρηματικούς «γίγαντες» όπως η Adidas με το χρυσό deal στην κατηγορία του αθλητικού υλικού».

