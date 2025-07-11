Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε Καραγιαννίδη πενταετίας

Ακόμη μία κίνηση για την ενίσχυση του ελληνικού κορμού του ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.



Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αντώνη Καραγιαννίδη με πενταετές συμβόλαιο. Ο Έλληνας ψηλός, ωστόσο, θα αγωνιστεί την προσεχή σεζόν και πάλι στον Προμηθέα Πάτρας, με τη μορφή του δανεισμού.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, σε σύνολο 24 αγώνων με τους Πατρινούς, είχε μέσο όρο 7.2 πόντους, 6.3 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο Basketball Champions League, σε σύνολο 12 αγώνων, είχε μέσο όρο 7.9 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.



Υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ήδη ανακοινώσει τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ενώ μόνο τα τυπικά απομένουν και για τον Όμηρο Νετζήπογλου. Όλες αυτές οι κινήσεις έχουν κοινή στόχευση, την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου της ομάδας.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Αντώνη Καραγιαννίδη. Ο 23χρονος πάουερ φόργουορντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας και την προσεχή σεζόν θα αγωνιστεί ως δανεικός στον Προμηθέα Πάτρας.



Το who is whο



Όνομα: Αντώνης Καραγιαννίδης

Γεννήθηκε: 13/04/2002

Υπηκοότητα: Ελλάδα

Ύψος: 2.06μ.

Θέση: Power Forward



Προηγούμενες Ομάδες



ΠΑΟΚ (2021-2022)

Αίας Ευόσμου (2022-2023)

Προμηθέας Πατρών (2023-2025)



Οι φετινοί αριθμοί του...



Στην Stoiximan GBL, σε σύνολο 24 αγώνων, είχε μέσο όρο 7.2 πόντους, 6.3 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ. Στο Basketball Champions League, σε σύνολο 12 αγώνων, είχε μέσο όρο 7.9 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

