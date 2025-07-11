Μίλησε για τον Γιόνας Βαλαντσιούνας ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος!



Κατά τη διάρκεια ενός live που έκανε στο Instagram, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τόνισε ότι τόσο οι «πράσινοι», όσο και ο Λιθουανός σέντερ, επιθυμούν να συνεργαστούν, προσθέτοντας όμως ότι κάποια πράγματα δεν είναι στα χέρια των επτά φορές Πρωταθλητών Ευρώπης.

«Τι να πω για Βαλαντσιούνας; Εμείς θέλουμε, αυτός θέλει. Αν δεν πει ναι η ομάδα του, τι να κάνουμε; Δεν είναι στο χέρι μας κάποια πράγματα. Όταν τελειώσει η ιστορία θα τα πούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Θυμίζουμε ότι Παναθηναϊκός και Βαλαντσιούνας έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, με τον Λιθουανό όμως να πρέπει πρώτα να αποδεσμευτεί από τους Ντένβερ Νάγκετς για να ντυθεί στα πράσινα.

