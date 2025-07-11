Μπακασέτας στο sport-fm.gr: «Έχω περισσότερη δίψα, φοβερό κίνητρο για όλους το πρωτάθλημα»

Με πίστη στο πλάνο, επίγνωση των ευθυνών και διάθεση να σηκώσει βάρος, ο εκ των αρχηγών του Παναθηναϊκού, Τάσος Μπακασέτας, ανοίγει τα χαρτιά του στο sport-fm.gr και τους απεσταλμένους του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στην Αυστρία, Τάσο Νικολογιάννη και Διονύση Δεσύλλα, λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν.



Σε μια περίοδο όπου όλα χτίζονται από την αρχή, ο διεθνής μεσοεπιθετικός βλέπει μια ξεκάθαρη βελτίωση στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας σε σχέση με πέρυσι και επισημαίνει πως, όσο και αν τα φιλικά είναι χρήσιμα για κάποια πρώτα συμπεράσματα, δεν αποτυπώνουν πάντα την πλήρη εικόνα, λόγω της φυσιολογικής κόπωσης, που φέρνει η σκληρή προετοιμασία.







Μιλώντας απόλυτα ειλικρινά, δείχνει να κατανοεί πλήρως το βάρος της προσμονής για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ειδικά μετά από δεκαπέντε χρόνια, και θέτει ως προτεραιότητα τη συσπείρωση και την ενότητα, τονίζοντας, παράλληλα, πως οι παίκτες πρέπει να δείχνουν αυταπάρνηση από την πρώτη κιόλας αγωνιστική.



Τέλος, ερχόμενος -όπως τόνισε- από την πιο δύσκολη χρονιά της καριέρας του, δηλώνει πιο διψασμένος από ποτέ. Στέκεται στην επιστροφή στη Λεωφόρο και στο καλό κλίμα εντός ομάδας, την ποιότητα του αρχηγικού γκρουπ και δίνει έμφαση στη σωστή διαχείριση των νεαρών παικτών, με ισορροπία ανάμεσα στην επιβράβευση και την καθοδήγηση.

Αυτά και ακόμη περισσότερα στη μεγάλη και ουσιαστική συνέντευξη του Τάσου Μπακασέτα στο sport-fm.gr:



Τάσο, έχεις ζήσει δύο προετοιμασίες στον Παναθηναϊκό, την περσινή και τη φετινή. Μπορείς να μας πεις κάποιες διαφορές που βλέπεις στη φετινή προετοιμασία σε σχέση με πέρυσι;



«Η μεγάλη διαφορά νομίζω έχει να κάνει με τον προπονητή, διότι την προηγούμενη χρονιά ήτανε ένας προπονητής καινούργιος, που έπρεπε από τις αρχές να δουλέψουμε πολλά πράγματα, να μας πει ακριβώς τι θέλει. Φέτος είναι ένας προπονητής, που δουλέψαμε για αρκετό διάστημα πέρυσι. Γνωρίζαμε πάνω κάτω τις ιδέες που έχει και τι ακριβώς ζητάει από τον κάθε ποδοσφαιριστή. Θεωρώ αν το πάμε σε θέμα οργάνωσης βλέπω μια πολύ βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με πέρυσι. Όχι ότι πέρυσι είχαμε πρόβλημα, απλά φέτος και οι συνθήκες και οι καταστάσεις εδώ που έχουμε έρθει είναι καλύτερες».



Χρονικά ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού είναι τα παιχνίδια με τη Ρέιντζερς, που χαρακτηρίζονται ως παιχνίδια-τελικοί για να προχωρήσει η ομάδα στα προκριματικά του Champions League και φυσικά να έχει ένα σωσίβιο, την ασφάλεια του Europa. Πώς βλέπεις την προετοιμασία της ομάδας για αυτά τα απαιτητικά παιχνίδια;



«Ξέρουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια. Σε αυτό το επίπεδο όταν θέλεις να παίξεις στο Champions League, θα παίξεις αντίπαλος με πάρα πολύ καλές ομάδες. Η Ρέιντζερς νομίζω είναι ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει δείξει μια βελτίωση, μια άνοδο. Τέτοιου είδους ομάδες, σκωτσέζικες ομάδες, έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο παιχνιδιού. Το γνωρίζω, επειδή παλαιότερα με την ΑΕΚ είχαμε παίξει απέναντι στη Σέλτικ. Είναι πολύ physical σαν ομάδες και έχουν όπλο την έδρα. Είναι παιχνίδια που θα πρέπει να είσαι στο 100% της ετοιμότητας και της συγκέντρωσης. Σε αυτό το επίπεδο και η κάθε λεπτομέρεια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο».

Τάσο, σε αυτά τα φιλικά ο Παναθηναϊκός κέρδισε το πρώτο με τρία γκολ, το δεύτερο το έχασε, ενώ ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες και στο τρίτο παρουσίασε αρκετά προβλήματα. Θεωρείς εσύ με βάση την εμπειρία σου ότι είναι σωστό όλοι εμείς να βγάζουμε συμπεράσματα για το πώς θα πάει η ομάδα μέσα από αυτά τα φιλικά; Ή τα φιλικά είναι που λέμε μόνο για τους προπονητές και για τους παίκτες;



«Η άποψή μου είναι ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Από ένα φιλικό μπορείς να καταλάβεις μερικά πράγματα και τι γίνεται. Δεν θεωρώ, δηλαδή, ότι από ένα φιλικό δεν βγαίνει κανένα συμπέρασμα. Αλλά ούτε όταν χάνεις, να είναι όλα μαύρα, όπως επίσης και όταν κερδίζεις, να λένε όλοι ότι έχουμε ομαδάρα. Αυτό χτίζεται σιγά-σιγά. Είναι αλήθεια ότι είναι και βαριά τα πόδια για τους παίκτες, γιατί κάνουμε συνέχεια διπλές προπονήσεις. Μπορεί γίνονται κάποια λάθη που είναι πολύ απλά λόγω της κούρασης.



Όμως θεωρώ ότι είναι κάπου στη μέση. Μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα από τα φιλικά, αλλά ως προς το τι μπορεί να βελτιώσει η ομάδα ακόμα περισσότερο. Βλέπεις κάποια πράγματα. Αν δεν σου αρέσει κάποιο πράγμα, το συζητάς και δουλεύεις ώστε στη συνέχεια, τον επόμενο καιρό, να βελτιωθείς και να παρουσιάσεις ένα καλύτερο πρόσωπο. Για μένα αυτή είναι η ουσία των φιλικών στην προετοιμασία και φυσικά είναι πολύ σημαντικό και οι παίκτες να παίρνουνε λεπτά στα πόδια τους για να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι και πιο ανταγωνιστικοί στο πρώτο επίσημο παιχνίδι».



Έρχεται μια χρονιά απαιτητική -όπως πάντα- για τον Παναθηναϊκό. Η μαγική λέξη για τον Παναθηναϊκό, για όλους, για εσάς, για τη διοίκηση, για τον προπονητή, για τον κόσμο είναι μία: Πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός είναι δεκαπέντε χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Είσαι από τους πλέον έμπειρους παίκτες και εκ των αρχηγών. Ξέρεις πολύ καλά τον Παναθηναϊκό. Ξέρεις πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα. Τι χρειάζεται προκειμένου επιτέλους ο Παναθηναϊκός να φτάσει εκεί που διψάτε και διψούν όλοι; Tι είναι αυτό που λείπει και πρέπει φέτος να το βρει;



«Άμα ήταν νομίζω ένα πράγμα μόνο, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε και να το λύσουμε. Να ξεκαθαρίσουμε ότι τα 15 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα για μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό είναι πάρα πολλά. Για αυτό νομίζω πως δεν χρειάζεται καν να μπούμε σε συζήτηση. Από εκεί και έπειτα, για να μην έχει υπάρξει πρωτάθλημα τόσα πολλά χρόνια, σίγουρα γίνεται κάτι λάθος από πολλές πλευρές. Αν και υπήρχαν και στιγμές που ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά. Μια ανάσα πριν πάρει το πρωτάθλημα. Για διάφορους λόγους έγινε ό,τι έγινε.



Θεωρώ ότι -όπως είχα πει και παλαιότερα- θα πρέπει να υπάρξει αυτή η συσπείρωση κόσμου, ομάδας, παικτών. Να υπάρξει μεγαλύτερη ενότητα σε αυτό το κομμάτι. Αυτό, όμως, δεν εξαρτάται μόνο από τον κόσμο. Εξαρτάται και από εμάς και από όλους όσους είναι γύρω από τον σύλλογο. Αυτή για μένα είναι η αρχή. Είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουνε. Να είμαστε ανταγωνιστικοί και σε κάθε παιχνίδι να ξέρουμε τι διακυβεύεται. Δεν μπορούμε να χάνουμε βαθμούς. Όπως πέρυσι για παράδειγμα, που την πρώτη αγωνιστική χάσαμε το παιχνίδι. Είναι πάρα πολλά πράγματα και λεπτομέρειες που κάνουν μια ομάδα πρωταθλήτρια.



Κάτι που νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να φτιάξουμε και να φροντίζουμε είναι η συσπείρωση κόσμου, παικτών, ομάδας. Και ξαναλέω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τον κόσμο. Έχει να κάνει και με τους παίκτες. Γιατί ο κόσμος θέλει να βλέπει τους παίκτες να πονάνε την ομάδα, να τα δίνουν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να υπάρχει αυταπάρνηση της ήττας. Και ο κόσμος, επειδή όντως είναι πάρα πολλά τα χρόνια, όταν κάτι θα στραβώσει, μακάρι να μη στραβώσει, αλλά όταν κάτι θα στραβώσει, γιατί υπάρχει και αυτό, να μην πάει πάλι στο σκεπτικό ότι κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Γιατί αυτό επηρεάζει όλο το σύνολο. Είναι και από τις δύο πλευρές».

Αυτή η πίεση των δεκαπέντε χρονών χωρίς πρωτάθλημα είναι βάρος στους ώμους σας ή κίνητρο και δίψα για να το πάρετε;



«Όταν έρχεται κάποιος στον Παναθηναϊκό, ο οποιοσδήποτε παίκτης, έχει πίεση γιατί είναι μεγάλη ομάδα και οι μεγάλες ομάδες πρέπει να κερδίζουν όλα τα παιχνίδια. Οπότε ξεκινάμε ότι οφείλεις να μάθεις να διαχειρίζεσαι και την πίεση. Από την άλλη, θεωρώ ότι όταν μια ομάδα έχει να πάρει τόσα πολλά χρόνια πρωτάθλημα, είναι ένα φοβερό κίνητρο για τους παίκτες που αγωνίζονται, τους προπονητές και όσους εργάζονται στο σύλλογο. Επειδή τυγχάνει να το έχω ζήσει δύο φορές, αυτό το ένα που θα πάρεις μετά από τόσο καιρό, το πανηγυρίζεις σαν να έχεις πάρει είκοσι στη σειρά. Θα είναι πολύ μεγάλη η χαρά, η ευφορία που θα νιώθεις όταν θα καταφέρεις αυτόν τον στόχο».



Μιλάμε για πίεση, μιλάμε για απαιτήσεις που υπάρχουν. Μια διπλή ερώτηση. Θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός έχει τη μεγαλύτερη πίεση από τους μεγάλους για αυτόν τον λόγο; Επειδή είναι περισσότερα χρόνια μακριά από το πρωτάθλημα, από Ολυμπιακό, από ΑΕΚ, από ΠΑΟΚ. Και ένα δεύτερο. Φέτος η ομάδα επιστρέφει στη Λεωφόρο για την Ελλάδα. Εσύ έχεις ζήσεις και τη Λεωφόρο και το ΟΑΚΑ. Πώς το βλέπεις αυτό και τι προτιμάς;



«Είναι φυσιολογικό να έχει μια παραπάνω πίεση ο Παναθηναϊκός και από τον κόσμο του περισσότερο. Ο σύλλογος κάνει τα πάντα για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα πρωτάθλημα. Είναι και φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Οφείλεις να το διαχειριστείς. Δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Είναι απόλυτα φυσιολογικό και κατανοητό να υπάρχει μια έξτρα πίεση συγκριτικά με τις άλλες ομάδες γιατί υπάρχει παραπάνω δίψα. Είναι πολλά τα χρόνια.



Τώρα, όσον αφορά το θέμα το γηπέδου, νομίζω είναι καλύτερη λύση η Λεωφόρος, γιατί όταν ήρθα στην ομάδα, έζησα την έδρα της Λεωφόρου. Όταν η ομάδα ήταν καλά και κερδίζαμε τα παιχνίδια και τα ντέρμπι. Δεν έχει καμία σχέση η Λεωφόρος με το ΟΑΚΑ. Είναι πιο μικρό γήπεδο, πιο οικογενειακό, νιώθεις πιο κοντά τον κόσμο. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε εμείς είναι με την απόδοσή μας και το πώς θα παίζουμε να κάνουμε τον κόσμο να μας στηρίζει και να μη γυρίσει μπούμερανγκ. Αλλά αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς. Γιατί ο κόσμος, αν βλέπει την ομάδα να κερδίζει, να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, δεν νομίζω ποτέ να αποδοκιμάζει παίκτες. Αυτό που έγινε φέτος είναι καλύτερο για μένα γιατί θα έχουμε μια έδρα».



Όταν πήρες την απόφαση να γυρίσεις στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό, φαντάζομαι στο μυαλό σου είχες να πάρεις το πρωτάθλημα με την ομάδα και να πας στην Ευρώπη για να κάνεις κάποιες πορείες. Σε αυτόν τον ενάμιση χρόνο που ζεις την ομάδα από μέσα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα; Πώς τα ζεις; Πώς είναι τα πράγματα στον Παναθηναϊκό;



«Όταν ήρθα στην ομάδα υπήρχαν πράγματα που δεν μου άρεσαν, να πω την αλήθεια. Και περισσότερο είχε να κάνει λίγο με τη νοοτροπία και διάφορα άλλα πράγματα. Όχι γιατί θέλω να παρουσιάσω τον εαυτό μου σαν κάτι καλύτερο. Απλά θεωρώ ότι τώρα μετά από ενάμιση χρόνο έχουν βελτιωθεί πάρα πολλά πράγματα. Όσον αφορά και το εσωτερικό της ομάδας, το πώς λειτουργεί η ομάδα. Γιατί όλα παίζουν ρόλο σε μια ομάδα η οποία θέλει να κάνει πρωταθλητισμό και οι μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας κάνουν τη διαφορά.



Το πρώτο εξάμηνο που ήρθα, κάποια στιγμή φτάσαμε κοντά. Το είχαμε πιστέψει όλοι. Το ένα παιχνίδι νομίζω με την ΑΕΚ που ήμασταν κατώτεροι των περιστάσεων, εκεί τελείωσαν όλα. Πέρυσι υπήρξε ένα διάστημα μόνο που ήμασταν κοντά και μετά μείναμε πολύ πίσω. Είναι πολλά πράγματα μαζί που πρέπει να γίνουν για να φτάσει η ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα. Όμως πιστεύω ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τη λειτουργία και τη νοοτροπία που υπάρχει πλέον στο σύλλογο. Ο καθένας θεωρώ ότι γνωρίζει σε ποια ομάδα αγωνίζεται, τι διακυβεύεται όλον αυτόν τον χρόνο, αλλά και γενικά. Οπότε θα κάνουμε τα πάντα για να για να μείνουμε σε αυτά τα στάνταρ και να εξελιχθούμε μέσα από αυτό».







Να πάμε και σε πιο προσωπικές ερωτήσεις. Πέρυσι ήταν μια δύσκολη χρονιά όχι μόνο για την ομάδα και για σένα. Είχες έναν τραυματισμό, σπάνιο για εσένα. Σε πήγε πίσω, σε άφησε κάποιους μήνες έξω. Περίεργη χρονιά. Φέτος ξεκινάς προετοιμασία και σου ευχόμαστε να έχεις υγεία, όπως και σε όλα τα παιδιά. Και επειδή από όλους υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις, κακά τα ψέματα, από τον ποδοσφαιριστή Τάσο Μπακασέτα, γιατί είσαι από τους πιο ποιοτικούς Έλληνες ποδοσφαιριστές και από τις μεγαλύτερες, πιο ισχυρές προσωπικότητες, πώς βίωσες την περσινή χρονιά; Με τον τραυματισμό και όλο αυτό που έγινε; Και πώς βλέπεις τη φετινή, που είσαι υγιής και μακάρι να συνεχίσεις να είσαι;



«Η περσινή χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Από τότε που άλλαξα επίπεδο ως παίκτης και στο μυαλό μου, ήταν νομίζω η πιο δύσκολη χρονιά της καριέρας μου. Γιατί υπήρχαν και άλλα πράγματα, όχι μόνο αυτά που φαίνονται. Πέρασα πολύ δύσκολα. Ήρθανε αρκετά πράγματα μαζεμένα. Ο τραυματισμός, δεν θα πω με διέλυσε, αλλά μου στοίχισε πάρα πολύ. Το διάστημα που τραυματίστηκα ήταν πολύ δύσκολο για μένα, γιατί ερχόντουσαν όλα τα σημαντικά παιχνίδια της ομάδας. Και ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που τραυματίστηκα και μου έλειψε τόσο πολύ το ποδόσφαιρο, ο ανταγωνισμός, τα παιχνίδια, να προσφέρω. Ήταν πολύ δύσκολο, πάρα πολύ. Πάλι καλά όλα περάσανε, γιατί στην αρχή δεν το είχα καταλάβει, αλλά είχα πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό εν τέλει. Αλλά εντάξει, αυτά συμβαίνουν στη ζωή. Τι να κάνουμε.



Δεν γίνεται να πηγαίνουν καλά όλα τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ, δεν είχα ποτέ πολύ μεγάλους τραυματισμούς. Κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό. Υπάρχουν και πολύ χειρότερα πράγματα από αυτό που έπαθα, αλλά από μια άποψη, γιατί προσπαθώ πάντα από ένα διάστημα και μετά να βρω κάτι καλό σε όλο αυτό που έγινε, νομίζω ότι με βοήθησε πολύ για να έχω ακόμα παραπάνω κίνητρο. Έφτιαξα πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα αυτό το διάστημα του τραυματισμού στον εαυτό μου και έγινα σίγουρα πιο δυνατός. Έχω ακόμα περισσότερη δίψα, απ' ό,τι είχα, είναι κάτι που μου έλειπε. Τώρα το κίνητρό μου και η δίψα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο.



Όσον αφορά τις απαιτήσεις, ναι, γνωρίζω ότι υπάρχουν πολύ υψηλές απαιτήσεις και από τον κόσμο, είναι κάτι το οποίο μου αρέσει και δεν έχω κρυφτεί. Πιο πολλές απαιτήσεις από εμένα τον ίδιο δεν πρόκειται να έχει ποτέ κανείς. Κανείς δεν είναι πιο αυστηρός από τον ίδιο μου τον εαυτό, όσον αφορά την απόδοσή μου και το τι κάνω στην καθημερινότητά μου. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο το σκέφτομαι πολύ, αλλά θέλω συνέχεια να βελτιώνομαι και να βοηθάω την ομάδα όσο μπορώ. Όταν αυτό δεν γίνεται, γιατί έχει συμβεί και αυτό, είμαι από αυτούς που νευριάζω και στενοχωριέμαι περισσότερο από τον καθένα».



Τάσο, είσαι από τους αρχηγούς της ομάδας. Θέλω να μας πεις λίγο το πώς είναι τα πράγματα μέσα. Και κάτι άλλο που μας έκανε εντύπωση και το παρατηρήσαμε είναι ο τρόπος με τον οποίο αγκαλιάζετε τα νέα παιδιά. Όχι απλά αγκαλιάζετε, τους συμπεριφέρεστε λες σαν να είναι έτοιμοι παίκτες να παίξουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.



«Τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά μέσα στην ομάδα. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Θεωρώ ότι και το γκρουπ των αρχηγών αυτήν τη στιγμή απαρτίζεται από πολύ έμπειρους παίκτες και έναν ποδοσφαιριστή, που είναι η βιτρίνα του Παναθηναϊκού και γενικά του Έλληνα αθλητή. Τον Φώτη. Οπότε θεωρώ ότι αυτό το γκρουπ είναι πολύ καλό και εκπέμπει πράγματα και συμπεριφορές για να είναι παράδειγμα προς όλη την ομάδα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν είσαι αρχηγός σε μια ομάδα να αποτελείς και παράδειγμα, όχι μόνο στο τι λες, αλλά και με τις πράξεις σου. Γιατί οι πράξεις κάνουν τη διαφορά. Από εκεί και έπειτα, ναι, βλέπουμε τώρα το τελευταίο διάστημα ότι παίζουν ακόμα περισσότερα νέα παιδιά και αυτό είναι κάτι πολύ, πολύ θετικό. Αλλά σε όλα αυτά πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο.



Εννοείται ότι τους φερόμαστε με ωραίο τρόπο, αλλά υπάρχουν και στιγμές που θα τ' ακούσουνε, γιατί δεν είναι μόνο τα καλά, είναι και τα κακά. Εμένα αυτή ήταν η άποψή μου ανέκαθεν. Όταν κάνεις κάτι καλό, να επιβραβεύεις τον άλλον. Αλλά άμα γίνει κάτι το οποίο δεν το κάνεις σωστά και η συμπεριφορά σου στην προπόνηση δεν είναι αυτή που αρμόζει, ανεξάρτητα τα λάθη, εκεί θα τ' ακούσεις. Δεν υπάρχει χάιδεμα. Να μαθαίνουνε σιγά σιγά, να μπαίνουν στην ομάδα πιο γρήγορα και να δουν πώς είναι το ποδόσφαιρο. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι πολύ σκληρό και θα το καταλάβουν πιο μετά. Όταν ξεκινάς είναι όλα ρόδινα. Στην πορεία, με τις δυσκολίες, εκεί είναι που πρέπει να δείξεις τον χαρακτήρα. Τα μικρά παιδιά τώρα είναι πολύ καλοί χαρακτήρες, δουλεύουν πάρα πολύ καλά και όλοι είμαστε ικανοποιημένοι μαζί τους».



Μίλησες για συσπείρωση, για ενότητα. Είναι κάτι το οποίο μεταξύ άλλων ο Παναθηναϊκός μια το έχει, μια δεν το έχει. Δηλαδή πριν από 2,5-3 χρόνια το είχε. Έφυγε, πήγε να το ξαναβρεί, αλλά κάπου στην πορεία το έχασε. Ποιο είναι το κυρίαρχο μήνυμα που θες να στείλεις στον κόσμο για τη νέα χρονιά που έρχεται με απαιτήσεις;



«Δεν θα αλλάξω το μήνυμά μου. Να είμαστε μαζί. Αυτό. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Και φυσικά, όπως είπα, από τη μία όλοι μας αντιλαμβανόμαστε και καταλαβαίνουμε τη συμπεριφορά του κόσμου στις στραβές και τα λοιπά, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Εμείς που είμαστε στην Ελλάδα γνωρίζουμε ακριβώς. Αλλά να είμαστε μαζί. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μαζί και να κάνουμε ο καθένας από την πλευρά του το καλύτερο που μπορεί για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο που όλοι τόσο πολύ θέλουμε».





