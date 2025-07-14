Εξελίξεις στο «στρατόπεδο» του Ολυμπιακού αναφορικά με το μέλλον του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ομάδα του Πειραιά.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο ρεπόρτερ της ομάδας, Νίκος Ζέρβας, ο 31χρονος γκαρντ απάντησε αρνητικά στη πρόταση των «ερυθρόλευκων» για νέο διετές συμβόλαιο με μειωμένες απολαβές, με το μέλλον του στην ομάδα πλέον να βρίσκεται στον... αέρα.

Θυμίζουμε πως ο Έλληνας άσος δεσμεύεται με τους πρωταθλητές Ελλάδας με συμβόλαιο συνεργασίας για ακόμη έναν χρόνο, το οποίο μέχρι και αύριο, Τρίτη (15/07), ανανεώνεται αυτόματα με το ποσό των 750 χιλιάδων ευρώ.

Με το ποσό να κρίνεται υψηλό με βάση πάντα και τη συμμετοχή του «Λάρι» στην Ευρωλίγκα, η διοίκηση των Πειραιωτών κατέθεσε πρόταση αναπροσαρμογής του συμβολαίου, προσφέροντας στον διεθνή άσο διετές συμβόλαιο με μείωσε της τάξεως των 50% στις απολαβές του.

Η πρώτη απάντηση ήταν αρνητική από πλευράς παίκτη, ωστόσο, αύριο, αναμένεται να υπάρξει ακόμη μία επαφή των δύο πλευρών ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Εφόσον τελικά ο Ολυμπιακός και ο Λαρεντζάκης δεν τα βρουν, τότε, οι «ερυθρόλευκοι» θα καταβάλουν το ποσό των 25 χιλιάδων ευρώ στον έμπειρο άσο και θα μείνει ελεύθερος.

Θυμίζουμε πως ο 31χρονος βρίσκεται στους «ερυθρόλευκους» από το 2020, έχοντας κατακτήσει σε αυτή την πενταετία 3 πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα Ελλάδας και 3 Σούπερ Καπ.



