Άκαρπη η πρώτη επαφή Λαρεντζάκη με Ολυμπιακό για την αναπροσαρμογή του συμβολαίου του

Ο  Λαρεντζάκης απάντησε αρνητικά στην πρόταση για νέο διετές συμβόλαιο με μικρότερες απολαβές, με το μέλλον του στους «ερυθρόλευκους» να βρίσκεται στον αέρα

Εξελίξεις στο «στρατόπεδο» του Ολυμπιακού αναφορικά με το μέλλον του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ομάδα του Πειραιά.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο ρεπόρτερ της ομάδας, Νίκος Ζέρβας, ο 31χρονος γκαρντ απάντησε αρνητικά στη πρόταση των «ερυθρόλευκων» για νέο διετές συμβόλαιο με μειωμένες απολαβές, με το μέλλον του στην ομάδα πλέον να βρίσκεται στον... αέρα.

Θυμίζουμε πως ο Έλληνας άσος δεσμεύεται με τους πρωταθλητές Ελλάδας με συμβόλαιο συνεργασίας για ακόμη έναν χρόνο, το οποίο μέχρι και αύριο, Τρίτη (15/07), ανανεώνεται αυτόματα με το ποσό των 750 χιλιάδων ευρώ.

Με το ποσό να κρίνεται υψηλό με βάση πάντα και τη συμμετοχή του «Λάρι» στην Ευρωλίγκα, η διοίκηση των Πειραιωτών κατέθεσε πρόταση αναπροσαρμογής του συμβολαίου, προσφέροντας στον διεθνή άσο διετές συμβόλαιο με μείωσε της τάξεως των 50% στις απολαβές του.

Η πρώτη απάντηση ήταν αρνητική από πλευράς παίκτη, ωστόσο, αύριο, αναμένεται να υπάρξει ακόμη μία επαφή των δύο πλευρών ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Εφόσον τελικά ο Ολυμπιακός και ο Λαρεντζάκης δεν τα βρουν, τότε, οι «ερυθρόλευκοι» θα καταβάλουν το ποσό των 25 χιλιάδων ευρώ στον έμπειρο άσο και θα μείνει ελεύθερος.

Θυμίζουμε πως ο 31χρονος βρίσκεται στους «ερυθρόλευκους» από το 2020, έχοντας κατακτήσει σε αυτή την πενταετία 3 πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα Ελλάδας και 3 Σούπερ Καπ.
 

