Η O Jogo συνεχίζει την καθημερινή ενασχόληση με τον Γιώργο Βαγιαννίδη και το πρέσινγκ που προσπαθεί ν’ ασκήσει η Σπόρτινγκ Λισαβόνας στον Παναθηναϊκό για τον νεαρό φουλ μπακ.

Όπως αναφέρει εκ νέου το πορτογαλικό Μέσο, ο κόουτς των «λιονταριών», Ρουί Μπόρζες ιδανικά θα ήθελε να έχει ήδη τον Έλληνα άσο στις διαθέσιμες επιλογές του για τα φιλικά ματς με τις Σέλτικ και Σάντερλαντ. Διαφορετικά το super cup της Πορτογαλίας απέναντι στην Μπενφίκα θα ήταν ακόμα μια ιδανική συνθήκη για είναι παρών ο «Βάγια».

Πάντως, το δημοσίευμα τονίζει ότι μάτια του κλαμπ της Λισαβόνας ήταν πάνω στον ποδοσφαιριστή και στο πρόσφατο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Μπράγκα.

