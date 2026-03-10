Με «περίπατο» στους «16» Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς

Ούτε που τους είδαν τους αντιπάλους τους στους «32» του διπλού του Indian Wells τένις Νόβακ Τζόκοβιτς και Στέφανος Τσιτσιπάς. Το κορυφαίο δίδυμο επικράτησε 2-0 σετ (6-3, 6-2) των Αρεβάλο-Πάβιτς και προκρίθηκε στους «16» το τουρνουά της Ινδιανάπολης, έχοντας εντυπωσιακά ποσοστά από τη γραμμή του σερβίς, αλλά και κάνοντας σπουδαίο ματς στις επιστροφές.

Συγκεκριμένα, «Νόλε», «Τσίτσι» είχαν 25/28 κερδισμένους πόντους στα πρώτα σερβίς, 11/14 στα δεύτερα, 4/4 σβησμένα break points κι όλα αυτά ενώ «έσπασαν» τρεις φορές τους αντιπάλους τους σε 53’.

Πλέον, θα αντιμετωπίσουν τα ξαδέρφια του tour, τον Άρθουρ Ριντερκνέχ και τον Βαλεντίν Βασερό.

