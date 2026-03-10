Λογαριασμός
Με «περίπατο» στους «16» Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς

Σαφώς ανώτεροι, Νόβακ Τζόκοβιτς και Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησαν τους Αρεβάλο-Πάβιτς 2-0 σετ και προκρίθηκαν στους «16» του διπλού στο Indian Wells τένις

Ούτε που τους είδαν τους αντιπάλους τους στους «32» του διπλού του Indian Wells τένις Νόβακ Τζόκοβιτς και Στέφανος Τσιτσιπάς. Το κορυφαίο δίδυμο επικράτησε 2-0 σετ (6-3, 6-2) των Αρεβάλο-Πάβιτς και προκρίθηκε στους «16» το τουρνουά της Ινδιανάπολης, έχοντας εντυπωσιακά ποσοστά από τη γραμμή του σερβίς, αλλά και κάνοντας σπουδαίο ματς στις επιστροφές.

Συγκεκριμένα, «Νόλε», «Τσίτσι» είχαν 25/28 κερδισμένους πόντους στα πρώτα σερβίς, 11/14 στα δεύτερα, 4/4 σβησμένα break points κι όλα αυτά ενώ «έσπασαν» τρεις φορές τους αντιπάλους τους σε 53’.

Πλέον, θα αντιμετωπίσουν τα ξαδέρφια του tour, τον Άρθουρ Ριντερκνέχ και τον Βαλεντίν Βασερό.

Πηγή: sport-fm.gr

