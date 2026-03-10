Σέντρα στους «16» του Champions League με επιστροφή Λίβερπουλ στην Τουρκία και βραδιά γιορτής στο Νιούκαστλ

Η φάση των «16» του Champions League κάνει σέντρα και ο δρόμος προς τη Βουδαπέστη συνεχίζεται για τις ομάδες που απέμειναν στη διοργάνωση. Τόσο για εκείνες που κατάφεραν να βρεθούν σε αυτό το σημείο αμέσως μετά τη League Phase, όσο και για εκείνες που ξεπέρασαν και τον σκόπελο των Playoffs.

Λίγο καιρό μετά την παρουσία της στην Τουρκία και την ήττα (1-0) εκεί από τη Γαλατασαράι, η Λίβερπουλ συναντά την ομάδα που της προκάλεσε άσχημη βραδιά πριν από καιρό στη φετινή διοργάνωση. Οι «κόκκινοι» ασφαλώς πιο καλά διαβασμένοι, από την άλλη όμως, οι γηπεδούχοι ξέρουν πώς να εκμεταλλευτούν τον... χαμό και την ένταση των οπαδών τους στην έδρα τους.

Η Νιούκαστλ θα ζήσει μεγάλες στιγμές φιλοξενώντας την Μπαρτσελόνα στο St. James' Park που σε τέτοιες ευρωπαϊκές περιστάσεις αποκτά λάμψη, ενώ, πολύ μεγάλη και ενδιαφέρουσα θα είναι η δοκιμασία στο Μπέργκαμο, όπου η Αταλάντα μετά το εκπληκτικό come-back απέναντι στην Ντόρτμουντ, υποδέχεται το «βαρύ πυροβολικό», την Μπάγερν Μονάχου.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης στη θεωρία έχει το πιο εύκολο έργο στο μενού της Τρίτης, από τη στιγμή που κοντράρεται με τη γεμάτη προβλήματα, Τότεναμ, ωστόσο, τα «σπιρούνια» σε ευρωπαϊκό επίπεδο έδειχναν πολύ διαφορετικό πρόσωπο, τερματίζοντας μάλιστα στην 8άδα...

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Τρίτης (10/03):

19:45 Γαλατασαράι – Λίβερπουλ

22:00 Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ

22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (11/03):

19:45 Μπάγερ Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι

