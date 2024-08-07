Η Ελίνα Τζένγκο κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, (μέλος της Team Future της Bwin), με βολή στα 63.22 μ. Στην τρίτη της προσπάθεια εξασφάλισε εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, έχοντας την 5η καλύτερη επίδοση και ατομικό ρεκόρ για φέτος.

Ξεκίνησε τις προσπάθειές της με βολή στα 52.02 μ., στη συνέχεια έστειλε το ακόντιο στα 61.09 μ. και σφράγισε στην τρίτης της προσπάθεια την πρόκριση στον τελικό.

Θυμίζουμε πως το όριο πρόκρισης που είχαν θέσει οι διοργανωτές ήταν τα 62μ.

Πηγή: skai.gr

