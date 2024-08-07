Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ολυμπιακοί Αγώνες - ακόντιο: Στον τελικό με την καλύτερη φετινή της επίδοση η Τζένγκο

Με βολή στα 63,22μ η Ελίνα Τζένγκο έσπασε το φετινό ατομικό της ρεκόρ και προκρίθηκε απευθείας στον μεγάλο τελικό του ακοντισμού στην τρίτη της προσπάθεια

Ελίνα Τζένγκο

Η Ελίνα Τζένγκο κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, (μέλος της Team Future της Bwin), με βολή στα 63.22 μ. Στην τρίτη της προσπάθεια εξασφάλισε εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, έχοντας την 5η καλύτερη επίδοση και ατομικό ρεκόρ για φέτος.

Ξεκίνησε τις προσπάθειές της με βολή στα 52.02 μ., στη συνέχεια έστειλε το ακόντιο στα 61.09 μ. και σφράγισε στην τρίτης της προσπάθεια την πρόκριση στον τελικό.

Θυμίζουμε πως το όριο πρόκρισης που είχαν θέσει οι διοργανωτές ήταν τα 62μ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Παρίσι 2024
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark