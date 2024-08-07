Παγκάκης: «Δύο θέσεις ''παίζονται'' ενόψει Άγιαξ στον Παναθηναϊκό»

Τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ενόψει του αυριανού αγώνα με τον Άγιαξ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, μετέφερε ο Νίκος Παγκάκης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

«Ο Παναθηναϊκός δείχνει να είναι καλά, κάτι που είναι ενθαρρυντικό για δύο ματς με τον Άγιαξ, που είναι μία μεγάλη ομάδα. Έχουν ρίξει όλο το βάρος στον αγώνα με τους Ολλανδούς. Σήμερα θα ακούσουμε τι θα πει ο Ντιέγκο Αλόνσο στη συνέντευξη Τύπου και θα δούμε την προπόνηση στο ΟΑΚΑ. Θα δούμε πώς αντιμετωπίζει, πώς προσεγγίζει την αναμέτρηση ο προπονητής», ανέφερε αρχικά ο ρεπόρτερ της ομάδας.

«Νομίζω, όμως, ότι δύσκολα θα δούμε σημαντικές αλλαγές. Ως επί το πλείστον οι επιλογές του θα είναι παρεμφερείς στα ματς με την Μπότεφ, που είχε καλή εμφάνιση και απόδοση. Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει τη διαφορά στο ΟΑΚΑ και να κάνει ένα βήμα πρόκρισης, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Μία νίκη με καθαρό σκορ», πρόσθεσε.

Και συνέχισε, λέγοντας:

«Στην Ολλανδία θα κριθούν τα πάντα. Ο Άγιαξ είναι μία μεγάλη ομάδα, αλλά αποτελεί ευκαιρία για εκείνον και να πάει σε μία εκ των Γιαγκελόνια/Μπόντο Γκλιμτ. Είναι σε καλή κατάσταση η ομάδα. Ο Βαγιαννίδης έχει χάσει κάποιες προπονήσεις και δύσκολα θα είναι βασικός. Απόψε θα μάθουμε αν θα μπει στη λίστα ο Μαξ, ο οποίος είχε παίξει φιλικά και ήταν καλά τα εργομετρικά του».

