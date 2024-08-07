Πώς γίνεται η απαραίτητη ταυτοποίηση εισιτηρίων για το Παναθηναϊκός-Άγιαξ

Σημαντική διευκρίνιση προς τον κόσμο του ενόψει του πρώτου ματς με τον Άγιαξ έκανε ο Παναθηναϊκός.

Η πράσινη ΠΑΕ υπενθύμισε ότι είναι απαραίτητη η ταυτοποίηση των εισιτηρίων, δίνοντας μάλιστα σχετικές οδηγίες.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Αγαπητοί φίλαθλοι,

Για την απρόσκοπτη είσοδό σας στο γήπεδο “Σπύρος Λούης” και την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα Παναθηναϊκός-Άγιαξ, είναι απαραίτητο να προχωρήσετε άμεσα στην ταυτοποίηση των εισιτηρίων σας.

Οδηγίες για την ταυτοποίηση των εισιτηρίων:

Για Έλληνες πολίτες:

Συνδεθείτε στην εφαρμογή του Gov Wallet με τους κωδικούς σας στο taxis net.

Εισάγετε τους κωδικούς των εισιτηρίων σας σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής.

Για αλλοδαπούς και Έλληνες του εξωτερικού:

Παρακαλείσθε να αποστείλετε τον αριθμό κίνησης της παραγγελίας σας στο e-mail: info@paotickets.gr.

Η έγκαιρη ταυτοποίηση των εισιτηρίων είναι κρίσιμη για την αποφυγή καθυστερήσεων και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής εμπειρίας για όλους τους φιλάθλους.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας».

