Οι Θάντερ «πάτησαν» τους Μπακς, μόνος ο Γιάννης σε δύσκολη νύχτα

Ανησυχητικές διαστάσεις αρχίζει να παίρνει η κατάσταση στο Μιλγουόκι, μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα των Μπακς από τους Θάντερ με 122-102, τα ξημερώματα της Πέμπτης. Η κορυφαία ομάδα του NBA δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική απόσταση που χωρίζει αυτή την περίοδο τις δύο ομάδες.

Η Οκλαχόμα «καθάρισε» ουσιαστικά το ματς πριν καν μπει η τέταρτη περίοδος, όταν προηγήθηκε με 99-77 και διαχειρίστηκε με άνεση το τελευταίο δωδεκάλεπτο. Με τη νίκη αυτή ανέβηκε στο 37-8, ενώ τα «ελάφια» έπεσαν στο 18-25 και πλέον κοιτούν με ανησυχία τη γραμμή του play in.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν για ακόμη μία φορά ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, που πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 40 πόντους, 11 ασίστ και 7 ριμπάουντ. Πολύτιμη βοήθεια πρόσφεραν οι Μίτσελ και Κένριχ Γουίλιαμς, που σημείωσαν από 18 πόντους.

Από πλευράς Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι ο κορυφαίος, χωρίς όμως να μπορεί να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του. Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 14 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 31 λεπτά συμμετοχής, έχοντας επίσης 1 κλέψιμο και 3 λάθη.

Πάλεψε και στις δύο πλευρές του παρκέ, αλλά βρήκε ελάχιστη βοήθεια σε ένα ματς όπου το Μιλγουόκι δεν κατάφερε ποτέ να απειλήσει πραγματικά. Από 15 πόντους πρόσθεσαν οι Πόρτις και Γκριν, με τους Μπακς να σουτάρουν 16/41 τρίποντα.

Η εικόνα αυτή εντείνει τον προβληματισμό, καθώς το Μιλγουόκι καλείται άμεσα να βελτιωθεί και επιθετικά και αμυντικά, αν δεν θέλει να χάσει το «τρένο» της postseason σε μια σεζόν γεμάτη σκαμπανεβάσματα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.