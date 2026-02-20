«Απόλυτη ισορροπία στο ΟΑΚΑ, ρεβάνς… φωτιά στην Τσεχία»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ για την ενδιάμεση φάση του Europa League, σε ένα παιχνίδι που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Ανδρέας Τεττέη, ο οποίος βρήκε δίχτυα δύο φορές με εντυπωσιακά γκολ, κερδίζοντας το χειροκρότημα από την εξέδρα και αποδεικνύοντας ότι μπορεί να αλλάξει τη ροή ενός αγώνα με τις προσωπικές του ενέργειες.

Με την ισοπαλία 2-2 ο Παναθηναϊκός αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς. Την επόμενη εβδομάδα θα ταξιδέψει στην Τσεχία για να διεκδικήσει την πρόκριση, κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες του στο Europa League και ελπίζοντας να χτίσει πάνω στην επιθετική του εμφάνιση απέναντι στη Πλζεν.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.