Οι Μιλγουόκι Μπακς πήραν τα δικαιώματα του Λεσόρ - Τι ισχύει με Παναθηναϊκό AKTOR

Οι Μιλγουόκι Μπακς είναι η ομάδα που έχει πλέον τα δικαιώματα του Ματίας Λεσόρ στο NBA, αφού οι Νιού Γιόρκ Νικς τον συμπεριέλαβαν στην ανταλλαγή του Τζέρικο Σιμς.

Ως εκ τούτου, αν και εφόσον ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR αποφασίσει να μετακομίσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, τότε θα μπορεί να συζητήσει μόνο με τα «ελάφια».

Κάτι, πάντως, που δεν πρόκειται να συμβεί στο άμεσο μέλλον, ούτως ή άλλως, για μια σειρά από διαφορετικούς λόγους…

Πρώτος και σημαντικότερος, το γεγονός ότι ο Λεσόρ υπέγραψε πριν από μερικούς μήνες νέο συμβόλαιο με τον «επτάστερο», το οποίο και ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028.

Παράλληλα, σε αυτό, υπάρχει ειδικός όρος, το λεγόμενο ΝΒΑ Out, που ενεργοποιείται ωστόσο το καλοκαίρι του 2027. Κοινώς, σε δύο χρόνια από σήμερα…

Θυμίζουμε ότι ο 29χρονος ψηλός αναρρώνει αυτή την περίοδο από τον σοβαρό τραυματισμό του στο πόδι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.