Παναθηναϊκός: «Ακόμα μία κακή διαιτησία της τρέχουσας σεζόν»

Θέση για τη διαιτησία του Ισπανού Μουνουέρα στη ρεβάνς Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό πήρε ο Παναθηναϊκός.



Οι «πράσινοι», που φωνάζουν μεταξύ άλλων για πέναλτι του Ρέτσου στον Πελίστρι και για το γεγονός ότι δεν αποβλήθηκε ο Ορτέγκα στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης στο Καραϊσκάκη, τονίζουν λιτά και χαρακτηριστικά: «Αν και δεν συνηθίζουμε να σχολιάζουμε διαιτησίες, η αποψινή ήταν ακόμα μία κακή διαιτησία της τρέχουσας σεζόν».

Να σημειωθεί πως ο, που είχε σφυρίξει το καλοκαίρι τη νίκη πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Λανς (2-0 στο ΟΑΚΑ), ενώ στο παρελθόν έχει διευθύνει τους αγώνες Ολυμπιακός-Πλζεν 4-0 και Παναθηναϊκός-Καμπάλα 1-0, αλλά πρώτης κατηγορίας της UEFA. Στον πρώτο προημιτελικό, θυμίζουμε, η ΚΕΔ είχε ορίσει τον

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.