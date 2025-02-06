NBA: Ανταλλαγή-«βόμβα»: Ο Μπάτλερ στους Γουόριορς

Μία ακόμη σπουδαία ανταλλαγή ολοκληρώνεται στο ΝΒΑ. Οι Γουόριορς αποκτούν τον Τζίμι Μπάτλερ δίνοντας σαν αντάλλαγμα τον Άντριου Γουίγκνς, τον Ντένις Σρέντερ, τον Κάιλ Άντερσον και μια επιλογή πρώτου γύρου στο ντραφτ. Από τα ανταλλάγματα, μόνο ο Γουίγκινς θα μείνει στους Χιτ, καθώς ο Σρέντερ θα πάει στους Τζαζ και ο Άντερσον στους Ράπτορς, που επίσης εμπλέκονται στη συμφωνία.



Στο πλαίσιο του deal ο Πι Τζέι Τάκερ θα πάει στο Μαϊάμι μέσω Γιούτα, ενώ οι Πίστονς θα πάρουν από τους Γουόριορς τον Λίντι Γουότερς και από τους Χιτ τον Τζος Ρίτσαρντσον.



Ο 35χρονος σούπερ σταρ των Χιτ είχε έρθει σε ρήξη με την ομάδα του και απαιτούσε ανταλλαγή. Οι Σανς έμοιαζαν ο επιθυμητός του προορισμός, ενώ οι Γουόριορς είχαν βάλει στο μάτι τον Κέβιν Ντουράντ, ωστόσο τα συγκεκριμένα trades δεν προχώρησαν.



Έτσι ο Μπάτλερ τελικά είπε το «ναι» για να πάει στο Σαν Φρανσίσκο και μάλιστα έχει ήδη συμφωνήσει από τώρα να επεκτείνει το συμβόλαιό του, που θα έληγε το καλοκαίρι, για άλλα δύο χρόνια έναντι συνολικά 121 εκατ. δολαρίων.



O Mπάτλερ έπαιζε στους Χιτ από το 2019 έχοντας οδηγήσει την ομάδα στους τελικούς αλλά όχι στο πρωτάθλημα. Φέτος είχε 17 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 4,8 ασίστ ανά αγώνα.



Ο Γουίγκινς έπαιζε στους Γουόριορς από το 2020. Ο 30χρονος Καναδός φόργουορντ είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα του 2022 και φέτος είχε 17,6 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ ανά αγώνα. Ο Σρέντερ άρχισε τη σεζόν στο Μπρούκλιν και πήγε με ανταλλαγή στους Γουόριορς μετρώντας φετος 14,4 πόντους, 5,5 ασίστ και 2,6 ασίστ κατά μέσο όρο.

New Golden State Warriors star Jimmy Butler has agreed to a new two-year, $121 million extension with the franchise through 2026-27, sources tell me and @WindhorstESPN. Butler is declining his 2025-26 player option for this new $121M deal. February 6, 2025

BREAKING: The Miami Heat are finalizing a deal to send Jimmy Butler to the Golden State Warriors for Andrew Wiggins, Dennis Schroder, Kyle Anderson and a protected first-round pick, sources tell ESPN. pic.twitter.com/82mWHKCnVM — Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2025

