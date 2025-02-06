Ο Ολυμπιακός έχοντας τον έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησής με την Παρί, πανηγύρισε τη νίκη με 90-73, συνεχίζοντας ακάθεκτος στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.



Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μίλησε στον απεσταλμένο του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στην Γαλλία, Νίκο Ζέρβα, τονίζοντας ότι η ευστοχία, η αποτελεσματικότητα στην άμυνα και τα κερδισμένα ριμπάουντ ήταν τα «κλειδιά» που έδωσαν την νίκη στον Ολυμπιακό, ενώ δεν παρέλειψε να πλέξει το εγκώμιο του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης:

Θεωρώ ότι ματσάραμε αρκετά την ενέργειά τους, ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι. Ο τρόπος που παίζει η Παρί είναι πολύ ιδιαίτερος αλλά από εκεί και πέρα εμείς κάναμε καλή δουλειά, ήμασταν εύστοχοι και πήραμε μία πολύ σημαντική νίκη για να διατηρηθούμε πρώτοι.Ήμασταν αποτελεσματικοί και στην άμυνα και στα ριμπάουντ και έτσι βάλαμε και αρκετά σουτ και ήρθε αυτή η νίκη.Συμβαίνει στα τελευταία παιχνίδια και όποτε μπαίνω στα ματς είμαι θετικός και καλός, προσπαθώ να βοηθάω την ομάδα, δεν έχω ξεχάσει το μπάσκετ που ξέρω και κάθε φορά προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό. Σήμερα τα κατάφερα και είμαι χαρούμενος γιατί κέρδισε η ομάδα μας.Είναι αρκετά γρήγορη ομάδα παίζει σε υψηλό τέμπο. Μετά από δικό μας καλάθι είδαμε και στο αποψινό παιχνίδι 2-3 φορές ότι κατευθείαν σε 5 δευτερόλεπτα έβαζαν και εκείνοι καλάθι. Αυτό είναι που τους κάνει πολύ επικίνδυνους.Βγήκαμε στο γήπεδο και είδαμε πίσω από την μπασκέτα μία κατακόκκινη κερκίδα. Είπαμε «ώπα». Είμαστε χαρούμενοι γιατί στο τέλος πανηγυρίσαμε όλοι μαζί και τους κάναμε και εκείνους χαρούμενους.H Μπαρτσελόνα μας «ταιριάζει» καλύτερα, πήραμε και σήμερα καλή ψυχολογία και η ομάδα πάει την Παρασκευή για ακόμη ένα παιχνίδι. Ελπίζω ο Γκος να ξεκουραστεί όσο περισσότερο μπορεί γιατί σήμερα έπαιξε πολύ καλά.

