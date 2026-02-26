Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των παικτών του Παναθηναϊκού μετά την πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν

Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί μετά τη σπουδαία πρόκριση στους «16» του Europa League επί της Βικτόρια Πλζεν- Απαντες στο «πράσινο» στρατόπεδο στον αγωνιστικό χώρο

Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των παικτών του Παναθηναϊκού μετά την πρόκριση

Ο Παναθηναϊκός ήταν παλικάρι στην Τσεχία απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν και υπέταξε μια από τις πιο σκληρές ομάδες του φετινού Europa League, καταφέρνοντας στα πέναλτι (4-3, 1-1 κ.α. και παρ.) να πάρει την τεράστια πρόκριση στους «16» του Europa League και ενώ έπαιζε με 10 παίκτες από το εξτρά ημίωρο!

Αμέσως μετά το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Πάντοβιτς που έκρινε και το ματς, άπαντες στο «πράσινο» στρατόπεδο μπούκαραν στον αγωνιστικό χώρο και πανηγύρισαν με την ψυχή τους την σπουδαία αυτή πρόκριση και διάκριση της ομάδας!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark