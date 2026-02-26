Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των παικτών του Παναθηναϊκού μετά την πρόκριση

Ο Παναθηναϊκός ήταν παλικάρι στην Τσεχία απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν και υπέταξε μια από τις πιο σκληρές ομάδες του φετινού Europa League, καταφέρνοντας στα πέναλτι (4-3, 1-1 κ.α. και παρ.) να πάρει την τεράστια πρόκριση στους «16» του Europa League και ενώ έπαιζε με 10 παίκτες από το εξτρά ημίωρο!

Αμέσως μετά το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Πάντοβιτς που έκρινε και το ματς, άπαντες στο «πράσινο» στρατόπεδο μπούκαραν στον αγωνιστικό χώρο και πανηγύρισαν με την ψυχή τους την σπουδαία αυτή πρόκριση και διάκριση της ομάδας!

