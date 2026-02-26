Λογαριασμός
Στο... πόδι το T-Center για την πρόκριση του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League

Σχεδόν 18.000 φίλοι του Παναθηναϊκού ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς, για την πρόκριση του ποδοσφαιρικού τμήματος στους «16» του Europa League

ΚΑΕ

Μοναδικές στιγμές από τους φίλους του Παναθηναϊκού στο Telekom Athens Center κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Παρί για την 29η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Σχεδόν 18.000 φίλαθλοι των «πράσινων» βρισκόντουσαν με ένα κινητό στο χέρι για να ενημερωθούν για την πορεία της εξέλιξης του αγώνα του ποδοσφαιρικού τμήματος της ομάδας στην Τσεχία απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των πέναλτι και την τεράστια πρόκριση της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ στους «16» του Europa League, το ΟΑΚΑ... εξερράγη με τους οπαδούς να ξεσπούν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς!

Πηγή: sport-fm.gr

