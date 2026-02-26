Europa League: Επική πρόκριση του Παναθηναϊκού, 4-3 τη Βικτόρια Πλζεν στα πέναλτι

Μεγάλη πρόκριση με 4-3 στα πέναλτι κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν πέτυχε ο Παναθηναϊκός, παρ' ότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες για διάστημα σχεδόν μισής ώρας.

Στην κανονική διάρκεια, οι «πράσινοι» προηγήθηκαν στο σκορ με τον Τετέι, αλλά δέχθηκαν την ισοφάριση από τους μαχητικούς γηπεδούχους, μετά από ολιγωρία της άμυνας. Η κανονική διάρκεια και η παράταση ολοκληρώθηκαν με σκορ 1-1 και στα πέναλτι... ανέλαβε ο Λαφόν, ο οποίος απέκρουσε για μία ακόμη φορά πέναλτι και άνοιξε τον δρόμο για τη μεγάλη πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

Στο μυαλό των κόουτς:

Για τη Βικτόρια Πλζεν, Μάρτιν Χίσκι, επέλεξε σχηματισμό 4-4-2. Ο Βέγκελε ήταν στην εστία, με άμυνα τους Ντουλε, Γιέμελκα, Σπάσιλ, Σουαρέ. Λαβάλ, Τσερβ, Χροσόβσκι και Μέμιτς το κέντρο, ενώ στην επίθεση ξεκίνησαν οι Λάντρα και Βισίνσκι.

Ο Ράφα Μπενίτεθ, προχώρησε σε έξι αλλαγές για τον Παναθηναϊκό, τον οποίο και παρέταξε με σχηματισμό 3-4-2-1. Ο Λαφόν στο τέρμα, με τους Κάτρη, Ίνγκασον και Τουμπά τριάδα στην άμυνα. Καλάμπρια και Κυριακόπουλος ξεκίνησαν ως φουλ μπακ δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, ενώ Μπακασέτας και Σάντσες ήταν οι δυο στον άξονα. Η επίθεση απαρτιζόταν, με τους Ταμπόρδα και Ζαρουρί να παίζουν πίσω από τον προωθημένο Τετέι.

Το ματς:

Ισορροπημένο το ματς στο ξεκίνημα του με τον Παναθηναϊκό να μην απειλείται και με την γνωστή «συνταγή» του στην Ευρώπη, επιχειρούσε να χτυπήσει στο τρανζίσιον. Στο τρίτο λεπτό, μια στατική φάση χτύπησε «καμπανάκι» για την άμυνα του Παναθηναϊκού, ωστόσο αυτό ήταν προσωρινό, αφού ο Κυριακόπουλος απομάκρυνε.

Στο 9' οι «πράσινοι» λειτούργησαν εξαιρετικά στο τρανζίσιον και κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα πρόκρισης. Από την βαθιά μπαλιά του Τουμπά, ο Τετέι πήρε την κεφαλιά, προς τον Ταμπόρδα, ο Έλληνας στράικερ, έκανε «στραβή» κίνηση για να ξεμαρκαριστεί, πήρε την πάσα από τον Αργεντίνο και από ιδανική θέση, πλάσαρε άψογα για το 0-1.

Οι γηπεδούχοι, έδειχναν αρκετά «μουδιασμένοι» μετά το 0-1, κάτι που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός στο 14'. Πολύ καλό ξεδίπλωμα από τα δεξιά με τον Ταμπόρδα να περνά πάσα στα πλάγια της μικρής περιοχής προς τον Τετέι, αυτός έπαιξε πλάτη, σήκωσε το κεφάλι και είδε Κυριακόπουλο που είχε πατήσει περιοχή, ο μπακ του Παναθηναϊκού έκανε τρομερή προσποίηση και σουτ, η μπάλα κόντραρε και στη συνέχεια ο Τουμπά κέρδισε κόρνερ, το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο.

Στο 21' ήταν η ώρα της Βικτόρια Πλζεν να απειλήσει ουσιαστικά, για πρώτη φορά στο ματς. Ο Λαβάλ με τον Βιτσίνσκι άλλαξαν στον αέρα την μπάλα, ο Τσερβ πήρε κεφαλιά με στόχο τον Λαβάλ, που αμαρκάριστος σούταρε στην κίνηση, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Λαφόν.

Τα λεπτά περνούσαν στο πρώτο μέρος με την Πλζεν να έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά να μην μπορεί να γίνει απειλητική για την εστία του Λαφόν, αφού οι αποφάσεις των στόπερ του τριφυλλιού, αλλά και οι αλληλοκαλύψεις τους ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Πολλές οι βοήθειες στο ανασταλτικό κομμάτι και από τον Μπακασέτα, αλλά και από τον Ταμπόρδα, που οπισθοχωρούσαν προκειμένου να δώσουν υπεραριθμία μπροστά από την εστία του Λαφόν.

Στην τελική ευθεία του πρώτου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός, απείλησε με πολλές αξιώσεις για να κάνει το 0-2. Ήταν το 41ο λεπτό, όταν από μια ακόμη βαθιά μπαλιά ο Τετέι συνδυάστηκε με τον Ταμπόρδα, ο Αργεντινός πέρασε την μπάλα ξανά στον σκόρερ των πρασίνων, αυτός την κουβάλησε σε κούρσα μισού γηπέδου, πάτησε περιοχή, αλλά πριν σουτάρει, ο Γεμέλκα τον πρόλαβε πριν σουτάρει, με το 0-1 να είναι το σκορ με το οποίο οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Με μια αλλαγή για κάθε ομάδα ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, με τον Μπενίτεθ να αντικαθιστά τον ανέτοιμο και... απαρατήρητο, Ζαρουρί, ρίχνοντας στη μάχη τον Φίλιπ Τζούριτσιτς, την στιγμή που ο Γεμέλκα αποχώρησε τραυματίας για την Πλζεν με τον Αντού να παίρνει τη θέση του.

Η είσοδος του Αντού στο ματς για την Πλζεν, της έδωσε και περισσότερες επιλογές, την στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν ήταν τόσο «τολμηρός» όσο στο πρώτο ημίχρονο. Οι γηπεδούχοι ωστόσο δεν απειλούσαν, παρά μόνο από κάποιες στατικές φάσεις μέσω των οποίων προσπάθησε να δημιουργήσει υπεραριθμία στην περιοχή του Παναθηναϊκού.

Ωστόσο σε μια από αυτές οι γηπεδούχοι κατάφεραν να βρουν τρόπο να ισοφαρίσουν όταν από κόρνερ που εκτελέστηκε από τα αριστερά, ο Λαφόν δέχθηκε πίεση, έχασε τον έλεγχο της φάσης και ο Σπάζιλ με κεφαλιά από κοντά έφερε ξανά σε ισορροπία το ζευγάρι στο 62ο λεπτό.

Αμέσως μετά το γκολ οι γηπεδούχοι κυνήγησαν, βγαίνοντας μαζικά μπροστά, το γκολ της ανατροπής με τον Κάτρη να κόβει τον Βισίνσκι εντυπωσιακά. Στην κόντρα μάλιστα λίγο έλειψε ο Παναθηναϊκός να βρει εκ νέου προβάδισμα. Τρομερή αντεπίθεση με τον Τετέι από τα δεξιά να φεύγει στο χώρο και να βλέπει τον Ρενάτο που ακολουθούσε, ο Πορτογάλος πλάσαρε στην κίνηση, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ από το δεξί κάθετο δοκάρι.

Ο Μπενίτεθ προσπάθησε να ανακατέψει την τράπουλα, ρίχνοντας στο ματς Πελίστρι και Τσέριν προκειμένου να φρεσκάρει τη μεσοεπιθετική του γραμμή. Η Πλζεν την ίδια στιγμή, επέμενε στην τακτική των μακρινών σουτ η οποία δεν απέδιδε και το ματς, αφού δεν υπήρξε κάποια τρομερή ευκαιρία, οδηγήθηκε στην παράταση.

Ο Μπενίτεθ άλλαξε τον καταπονημένο Τουμπά πριν την έναρξη της παράτασης, με τον Παναθηναϊκό την ίδια στιγμή να δείχνει διάθεση να χτυπήσει το ματς από την αρχή με τον Τετέι να χάνει καλή ευκαιρία με κεφαλιά στο 93' για να σκοράρει, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Οι δυο ομάδες, αναλογιζόμενες το διακύβευμα, πρόσεχαν περισσότερο τα μετόπισθεν και παραμέρισαν το δημιουργικό τους κομμάτι. Ωστόσο λίγο πριν το ημίχρονο της παράτασης, ήρθε μια φάση που άλλαξε τις ισορροπίες. Σε μια προσπάθεια κόντρας ο Αντού έφυγε στον κενό χώρο, ο Ερνάντεθ τον ακολούθησε, αλλά τον ανέτρεψε και ως τελευταίος παίκτης αντίκρυσε την κόκκινη κάρτα.

Η κούραση ήταν εμφανής πλέον και για τις δυο πλευρές, με τον Παναθηναϊκό ωστόσο να είναι ανώτερος από την Βικτόρια στον αγωνιστικό χώρο και να έχει την κατοχή, την στιγμή που ο Μπενίτεθ προχωρούσε σε αλλαγές με Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς να παίρνουν θέση στο ματς.

Στο 115' ήρθε τεράστια χαμένη ευκαιρία για τους «πράσινους». Ωραίο ξεδίπλωμα, με τον Σφιντέρσκι να βρίσκει κάθετα στα δεξιά τον Πελίστρι, ο οποίος μόνος απέναντι από τον τερματοφύλακα πλάσαρε, αλλά ο Σουαρέ με απίθανο τάκλιν, έδιωξε σε κόρνερ και το ματς οδηγήθηκε στα πέναλτι.

Η διαδικασία των πέναλτι:

Μέμιτς Απέκρουσε ο Λαφόν

Καλάμπρια Απέκρουσε ο Βίγκελε

Χροσόφσκι 1-0

Πελίστρι 1-1

Βιζίνσκι 2-1

Τζούριτσιτς 2-2

Σουαρέ άουτ

Σφιντέρσκι 2-3

Βαλέντα 3-3

Πάντοβιτς 3-4

ΜVP: Πολλοί οι διακριθέντες, ελάχιστοι αυτοί που υστέρησαν. Ο Λαφόν αποκρούει το πρώτο πέναλτι και κόβει τα πόδια των γηπεδούχων. Ο Τετέι έχει κάνει ξανά, μυθικά πράγματα από τη μέση και μπροστά! Εκπληκτικός Ταμπόρδα που πιστώθηκε ασίστ, κολόνες στα μετόπισθεν ο Ίνγκασον και ο Κάτρης. Ωστόσο ο Ρενάτο Σάντσες ήταν ΡΕΝΑΤΟ ΣΑΝΤΕΣ! Τρομακτική ποιότητα, παροιμιώδης ψυχραιμία και εγκεφαλική σύνδεση με το γήπεδο. Επομένως ο Πορτογάλος αξίζει 100% το βραβείο!

Oι ενδεκάδες:

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ (Μάρτιν Χίσκι): Βίγκελε, Ντουέ, Γιεμέλκα (46’ λ.τρ. Αντού), Σπάτσιλ (82’ λ.τρ. Σόικα), Σουαρέ, Λαουάλ (80’ Βίντρα), Τσερβ (80’ Βαλέντα), Χροσόφσκι, Μέμιτς, Βιζίνσκι, Λάντρα (100’ Πανός).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης, Ίνγκασον, Τουμπά (91’ λ.τρ. Ερνάντεθ), Καλάμπρια, Μπακασέτας (89’ Τσέριν), Ρενάτο Σάντσες (109’ Σφιντέρσκι), Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (76’ Πελίστρι), Ζαρουρί (46’ Τζούριτσιτς), Τεττέη (115’ Πάντοβιτς).

Διαιτητής: Ντομάτας Ρούμσας (Λιθουανία)

Βοηθοί: Ράντιους (Λιθουανία), Σιουτσεντέλις (Λιθουανία)

4ος Βοηθός: Λιουνκιάουσκας (Λιθουανία)

VAR/AVAR: Χίλγκερ (Ολλανδία), Μάνσοτ (Ολλανδία)

Πηγή: skai.gr

