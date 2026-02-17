Οι διαιτητές των αγώνων Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν και ΠΑΟΚ – Θέλτα

Ο Νικ Γουόλς ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει τον επικείμενο αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν, μεθαύριο (19/02) στις 22:00, για την νόκ άουτ φάση του φετινού Europa League, στο Ολυμπιακό στάδιο.

Ο 34χρονος elite referee ξυπνάει ευχάριστες αναμνήσεις στο «τριφύλλι», καθώς ήταν διαιτητής στο εκτός έδρας παιχνίδι της 6ης Νοεμβρίου του 2025 με την Μάλμε.

Όταν ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει της σουηδικής ομάδας με 1-0 χάρη στο γκολ του Τζούριτσιτς στο 85’, με τον Σβιντέρσκι να χάνει και πέναλτι στο 20ο λεπτό, στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στην Ευρώπη!

Βοηθοί του Σκωτσέζου Γουόλς θα είναι οι συμπατριώτες του Φράνσις Κόνορ και Ντάνιελ ΜακΦάρλεϊν, τέταρτος ο Ντόναλντ Ρόμπερτσον και στο VAR οι Άντριου Ντάλας – Κέβιν Κλάνσι.

Elite και στη Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται το απόγευμα της Πέμπτης (19/02, 19:45) στην πρώτη μάχη των playoffs του Europa League καθώς υποδέχεται στην Τούμπα τη Θέλτα.

Η UEFA γνωστοποίησε τους ορισμούς για τον διαιτητή του αγώνα των «ασπρόμαυρων», με τον Σλοβάκο ρέφερι Ιβάν Κρούζλιακ να διευθύνει την αναμέτρηση, ενώ θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Χάντσο και Πόνζορ.

Ο Σλοβάκος Οσένας θα είναι ο τέταρτος διαιτητής και στο VAR θα βρίσκονται οι Πολωνοί ρέφερι Μάλεκ και Λάσικ. Ο Κρούζλιακ είναι διαιτητής κατηγορίας elite.

