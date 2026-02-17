Οι ευρωπαϊκές μάχες των ελληνικών ομάδων στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Ζήστε φάση προς φάση τις ευρωπαϊκές μάχες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Αρχίζουμε την Τετάρτη (18/02), στις 22:00, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και ακούμε, λεπτό προς λεπτό, την πρώτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν για το Champions League, με τους «ερυθρόλευκους» να ψάχνουν προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς. Στην περιγραφή ο Νίκος Σταματέλος.

Την Πέμπτη (19/02), σειρά παίρνουν «δικέφαλος» του βορρά και «τριφύλλι» στο Europa League. Στις 19:45 συνδεόμαστε με την Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Θέλτα. Στη μετάδοση ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου.

Στις 22:00 ακολουθεί η μονομαχία του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσύλλας.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που… μπάλα παίζουν οι ακροατές, μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

Ολυμπιακός-Μπάγερ Λεβερκούζεν, ΠΑΟΚ-Θέλτα, Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Πηγή: skai.gr

