Ολυμπιακός: Οι σκέψεις του Μεντιλίμπαρ για Λεβερκούζεν

Φορτσάρει για τη μάχη με την Μπάγερ Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους για τη μεγάλη αναμέτρηση με τους Γερμανούς για την ενδιάμεση φάση του Champions League με τη μοναδική τους προπόνηση μετά το ματς με τον Λεβαδειακό. Όσον αφορά την ενδεκάδα μπορούν να γίνουν κάποιες εικασίες, αφού δεν έχουν γίνει δοκιμές από τον Μεντιλίμπαρ.

Ο Πιρόλα διεκδικεί τη θέση του Μπιανκόν. Αν είχε βοηθήσει η εξέλιξη της αναμέτρησης στη Λιβαδειά και είχε πάρει χρόνο ο Ιταλός στόπερ θα θεωρούταν ξεκάθαρο φαβορί για να βρεθεί στο πλευρό του Ρέτσου. Στα άκρα Ποντένσε διεκδικούν θέση και Αντρέ Λουίς. Η κίνηση του Βάσκου τεχνικού να βάλει ως αλλαγή τον Κοστίνια αντί του Ροντινέι σε σημείο που ο Ολυμπιακός ήθελε να παίξει πιο επιθετικά μαρτυράει τη σκέψη του 64χρονου τεχνικού για την αναμέτρηση με τις «ασπιρίνες». Το θέμα είναι αν θα βάλει Κοστίνια-Ροντινέι, όπως είχε κάνει στο πρόσφατο παιχνίδι των δύο ομάδων.

Ο Μεντιλίμπαρ έδωσε ανάσες στον Ταρέμι που τράβηξε κουπί για αρκετό διάστημα, αφήνοντάς τον εκτός αποστολής. Όπως φαίνεται θα ξεκινήσει τον Ιρανό ο έμπειρος τεχνικός. Το θέμα είναι αν θα πάρει τη θέση του κουρασμένου Ελ Κααμπί που είναι ντεφορμέ ή του Τσικίνιο, παίζοντας πίσω από τον Μαροκινό.

