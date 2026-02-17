Παναθηναϊκός: Τα νούμερα του Χέιζ – Ντέιβις στην Ευρωλίγκα

Ο Παναθηναϊκός έκανε την καλύτερη δυνατή μεταγραφική κίνηση για τα δεδομένα αυτής της εποχής, αποκτώντας τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Οι “πράσινοι” προσέθεσαν στο έμψυχο δυναμικό τους, έναν παίκτη ο οποίος έκανε θραύση στην Ευρώπη, τον τελευταίο καιρό πριν μετακομίσει στο NBA.

Τη σεζόν 2024-25, ο Αμερικάνος φόργουορντ είχε 16.8 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ, σε σύνολο 34 αγώνων στην Ευρωλίγκα.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.