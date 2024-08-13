ΑΕΚ: «Τι ισχύει με Γκαρσία - Το μεταγραφικό “καμπανάκι”»

Στο βασικό ερωτηματικό της ΑΕΚ σε αγωνιστικό επίπεδο (αν και πόσο θα υπολογίζεται ο Γκαρσία με τη Νόα), αλλά και τα ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα αναφέρθηκε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Τσακίρης.



Συζητώντας με τον Νίκο Ράλλη, σημείωσε ότι ο φορ από το Τρίνιταντ θα δοκιμάσει να προπονηθεί την Τετάρτη και αν το καταφέρει στο 100%, θα εξαρτάται από τον Αλμέιδα και την εισήγηση του ιατρικού τιμ το αν θα χρησιμοποιηθεί ή θα προφυλαχθεί.



Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ότι θα πρέπει να τρέξει… χθες η μεταγραφή επιθετικού, αφού πέρυσι η ΑΕΚ υπολόγιζε εκεί τέσσερις παίκτες (Γκαρσία, Πόνσε, Αραούχο, Φαν Βέερτ) και προς το παρόν έχει έναν.



Γι’ αυτόν τον λόγο, όπως εξήγησε, πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται ως «καμπανάκι» η συγκεκριμένη μεταγραφή και όχι αυτού του αριστερού μπακ, όπου υπάρχουν λύσεις μέχρι να γίνει κίνηση.

